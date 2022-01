Ronda Rousey et Brock Lesnar, les grands gagnants du Royal Rumble

Publié aujourd'hui à 10h44

Mis à jouraujourd'hui à 10h44

Comme chaque année, le Royal Rumble est le début de la route vers WrestleMania et cette année n’aura pas été différente.

Comme prévu, Ronda Rousey a fait son retour à la WWE après une absence d’un peu moins de trois ans, en remportant le Royal Rumble féminin, éliminant Charlotte Flair à la toute fin.

L’Olympienne a reçu un bel accueil de la foule de St. Louis et sera visiblement babyface d’ici à WrestleMania.

Contrairement à ce qui était rapporté depuis quelques jours, c’est du côté de SmackDown qu’on pourra la voir. En effet, les dirigeants de FOX ont demandé à ce que l’ex-championne soit sur leurs ondes. Il faut se rappeler que lorsque FOX s’est entendu avec la WWE sur un contrat d’un milliard sur cinq ans, Rousey était avec l’organisation et était l’une des raisons que FOX était intéressé à obtenir la WWE. Toutefois, lorsque le contrat a pris effet à l’automne 2019, elle n’y était déjà plus.

C’est donc Charlotte Flair, et non Becky Lynch, la lutteuse qui aurait eu le plus de sens, que Rousey va affronter à WrestleMania, fort probablement dans la finale du samedi.

Rousey et Flair était le match planifié pour 2019, avant que Nia Jax brise le nez à Becky et que cette dernière devienne si populaire qu’il fallait l’ajouter au match et ultimement la faire gagner.

Est-ce que Rousey pourrait décider de défier les deux championnes et prendre sa revanche sur ses deux adversaires en avril? Peut-être. Mais j’ai plutôt l’impression qu’on va voir Rousey battre Flair pour devenir championne féminine de SmackDown. Ronda serait signée jusqu’à WrestleMania 2023, qui aura lieu à Los Angeles, alors ça laisserait du temps pour faire Rousey contre Lynch, peut-être même lors de ce WrestleMania.

Un Royal Rumble sans histoire

Sinon, le reste du combat a été on ne peut plus ordinaire. Ce que j’aime d’un Royal Rumble, ce sont les histoires qu’on peut en tirer, les rivalités qu’on peut débuter basées uniquement sur le match.

Dans ce cas-ci, rien. Nothing. Nada.

À moins que les Bella reviennent à temps plein, puisque Brie a éliminé Nikki, ce qui pourrait donner un match entre les deux d’ici à, ou carrément à WrestleMania. Mais sinon, on a assisté à une série d’éliminations qui ne voulait rien dire. J’ai été

extrêmement tout déçu de cela. Aussi, je ne peux croire qu’on ait éliminé Sasha Banks, qui faisait son retour, si rapidement, sans même lui donner une histoire lors que son élimination. On a tout misé sur la présence d’anciennes telles que Lita, Summer Rae, Mickie James, Ivory. Et dans certains cas, j’ai été diverti, mais ce n’était pas une bataille royale d’anciennes que je voulais voir, mais bien le début de la route vers WrestleMania et des neuf Raw et neuf SmackDown qui nous séparent de ce moment.

Brock Lesnar perd pour mieux gagner

Du côté des hommes, je vous en parlais hier, et Kevin Raphaël l’avait prédit jeudi aux Anti-Pods de la Lutte, Brock Lesnar a perdu son match et le titre de la WWE contre Bobby Lashley, pour ensuite entrer à la 30e et dernière position du Royal Rumble et remporter le match.

Définitivement, il va affronter Roman Reigns à WrestleMania. C’est donc dire que FOX va avoir et Ronda, et Brock dans la route vers WrestleMania. Son influence auprès de la WWE n’est pas à balayer du revers de la main ici.

Pourquoi avoir fait gagner Brock à Day 1, si en fin de compte on donne le titre à quelqu’un qui était dans le match?

Pour surprendre les gens, j’imagine.

Une des critiques que j’entends depuis hier soir, c’est à quel point la WWE a été prévisible. « On savait que Ronda allait gagner! » ou bien « Dès que Brock a perdu, on savait qu’il allait gagner le Rumble! » On ne peut pas les critiquer quand ils sont surprenants ET quand ils sont prévisibles. La victoire de Brock à Day 1 causait une surprise et permettait au champion d’être à Raw, venant ainsi aider quelque peu des cotes d’écoute.

Cela dit, j’aime le fait que Brock n’ait pas perdu son match proprement. Il fallait trouver une façon de le protéger et le heel turn de Paul Heyman se voulait la chose la plus logique. L’intervention de Roman Reigns à la fin du match était aussi la bonne chose à faire. De son côté, Heyman peut se justifier en disant que tout ce qu’il a fait, c’était dans le but que Roman n’ait pas à affronter Brock. On pourrait même lui donner la paternité du test de COVID positif que Roman a eu. Mais bien sûr, dans l’histoire, il n’avait pas le contrôle sur le Rumble et la victoire de Brock.

D’ailleurs, sur ce point, j’aurais grandement préféré que Brock prenne la place de quelqu’un d’autre. Parce que là, ce que cela nous dit, c’est que Brock avait sa place dans le Rumble dès le début de l’événement. Ce qui n’a pas de sens puisque Brock était champion et que s’il l’était resté, il n’y aurait pas participé. Alors ce qu’on dit aux fans en ce moment c’est que le spectacle a débuté et la WWE n’avait que 29 lutteurs pour son combat principal. On aurait pu voir Brock attaquer un lutteur et prendre sa place, voir Brock demander à Adam Pearce d’enlever quelqu’un du match ou tout simplement, que les commentateurs nous le disent.

Sinon, Brock contre Roman est le match que les gens veulent voir et assurément la finale du deuxième soir de WrestleMania.

Bad Bunny, Shane-o-Mac et l’erreur de Kofi

Le reste du match, un peu à l’instar de son pendant féminin, n’a rien eu d’extraordinaire. Au moment où on parle de portes interdites et d’associations avec d’autres organisations, on a eu un moment New Japan Pro Wrestling alors que le match a débuté avec AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Puis, un moment Impact, lorsqu’AJ a fait face à Bobby Roode. Il y a d’ailleurs eu un chant de TNA de la part de la foule.

Bien sûr, l’élimination rapide de Kofi Kingston se doit d’être soulignée. Pour ceux et celles qui ne l’ont pas vu, Kevin Owens le fait passer par-dessus le troisième câble, face à lui. Kofi atterri donc corps premier sur la barricade à l’extérieur et devait s’agripper sur celle-ci sans que ses pieds touchent le sol. Mais l’atterrissage a été raté et sans même avoir recours au ralenti, on savait que ses pieds avaient touché le plancher. Il n’y avait aucun moyen de s’en sortir.

J’ai aimé comment Owens l’a joué par contre. Il a tout de suite pointé à l’arbitre que Kofi devait être éliminé. Même chose du côté de l’arbitre qui est allé aviser Kofi de la chose. Ce n’était pas ce qui était de prévu. Kofi devait revenir dans le match et avoir quelques interactions avec Big E, mais il y a toujours un peu plus d’improvisation dans ce genre de combats et puisque Kofi ne devait pas être un des quatre derniers de toute manière, ce n’était pas si grave que ça.

Sinon, Sami Zayn a facilement éliminé Johnny Knoxville. Shane McMahon, qui a fait son retour, a éliminé Owens. AJ Styles est celui qui a permis au groupe d’éliminer Omos. Mais en même temps, qui veut voir Shane contre Kevin, ce qui serait du réchauffé? Ou Omos contre Styles, qui ne serait pas très bon? Randy Orton, le gars local et celui qui a eu la meilleure réaction de la soirée, est demeuré dans l’arène pendant seulement 2 minutes 21 secondes. Oui, je répète, 2 minutes 21 secondes. Seuls quatre lutteurs ont passé moins de temps dans l’arène que lui. C’est une honte!

J’ai aimé qu’on finisse avec Brock et Drew McIntyre, qui revenait à la suite d’une blessure, un clin d’œil à leur match de 2019. Et bien sûr, la performance du chanteur Bad Bunny a été superbe. Il devient de plus en plus difficile de ne pas dire qu’il est le meilleur non-lutteur de tous les temps.

Cependant, et je reviens sur ce point, aucune nouvelle rivalité.

Le reste de la carte

Le match entre Roman Reigns et Seth Rollins, habillé en Shield avec la musique et tout, en était un excellent jusqu’à la fin, une disqualification de Roman pour ne pas laisser sa prise de soumission. Mais le match comme tel, ouf! C’était quelque chose à

voir. L’après-match m’a un peu réconcilié avec le tout, alors que Roman a violemment attaqué Rollins avec une chaise, un clin d’œil à la fois où Seth s’était tourné contre le Shield.

Le positionnement du match entre Becky et Doudrop ne les a pas aidés. Placé tout de suite après le Royal Rumble féminin, après un match d’une heure qui voit le retour de Ronda, elles n’avaient aucune chance. De plus, durant le combat, on a dû vider une section au complet, car les feux d’artifice avaient fait fondre le signe de WrestleMania. Ce n’est pas une blague! Bien entendu, cela qui a distrait la foule et n’a pas aidé l’intérêt envers le match. J’ai bien aimé les deux dernières minutes du match cependant.

Brock et Lashley, avant les interventions, ne cassaient pas la baraque, tandis que la victoire de Beth Phoenix et Edge était aussi prévisible que la qualité du match.

Aimé ou pas aimé, telle est la question!

Aucun match ne passera à l’histoire. Aucun match ne fera partie des meilleurs matchs à la fin de l’année.

Mais on se rappellera de la fois où Ronda Rousey, ancienne championne de l’UFC, et Brock Lesnar, ancien champion de l’UFC, les deux plus grosses vedettes de l’organisation, ont gagné leur combat et fait le tour des nouvelles sportives.

C’est malheureusement l’époque dans laquelle on vit. Celle où plaire à FOX et plaire aux médias sportifs passent devant présenter un événement axé sur la lutte et la qualité des combats. Alors selon ce que vous aimez, ce qui vous divertit, vous avez aimé ou vous avez trouvé ça moyen. Il n’y a pas de mauvaises réponses. C’est vraiment une question de goûts.

Pour davantage de commentaires et de réactions sur le Royal Rumble, je vous invite à écouter les Anti-Pods de la Lutte ce jeudi, alors que Kevin Raphaël et moi passerons en revue et en détails l’événement.

Résultats rapides