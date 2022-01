Sami Zayn est «vraiment content» de son nouveau contrat

La nouvelle était sortie la semaine dernière dans les différents médias spécialisés, mais le tout est maintenant officiel.

En entrevue avec Pat Laprade et Kevin Raphaël sur la baladodiffusion «Les Anti-Pods de la lutte», le Québécois Sami Zayn a confirmé qu’il avait signé une nouvelle entente avec la World Wrestling Entertainment (WWE).

«Oui, c’est vrai. Honnêtement, je ne sais pas comment le monde sur internet trouve ces informations, mais oui, c’est vrai, je viens juste de signer pour quelques années et je suis vraiment content!», a affirmé l’athlète de 37 ans.

Zayn, de son vrai nom Rami Sebei, est à l’emploi de la WWE depuis 2013. Son plus récent contrat, une entente de trois ans, se terminait au printemps 2022.

«Mon contrat était presque fini, ils étaient intéressés à ce que je reste, je voulais rester et ce n’était pas plus compliqué que ça, explique le natif de Montréal, dans la langue de Molière, bien qu’il soit plus à l’aise en anglais. Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais je suis vraiment content de mon rôle avec la compagnie ces dernières années, en particulier la dernière année, année et demie. Je fais le meilleur travail de ma carrière, surtout en termes de mon personnage.

«Je ne sais pas pourquoi du monde était vraiment surpris. Le monde a une idée dans leur tête que tout le monde qui est à la WWE n’est pas content d’être là, n’est pas content de leur rôle, veut plus ou se sent oppressé ou je ne sais pas quoi. Pour moi, je suis vraiment content de mon rôle et j’ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire dans les prochaines années.»

L’entrevue intégrale est disponible ici:

En vouloir toujours plus

Bien entendu, la lutte professionnelle étant un divertissement sportif, il y a un scénario sur lequel les employés de la WWE n’ont pas le dernier mot et qui peut influencer le cours d’une carrière.

«C’est sûr que n’importe quel talent dans le vestiaire, tout le monde, toujours, veut plus, c’est normal. Même Roman Reigns, qui est le numéro un de notre compagnie. C’est tout le monde, explique celui qu’on peut voir du côté de SmackDown à FOX, le vendredi soir. Alors je ne vais pas dire que je suis 100% content de ce que j’ai en ce moment. Je fais le meilleur que je peux, mais il y a des choses que je ne contrôle pas à 100%. Mais avec tout ce qui s’est passé dans la dernière année, je suis vraiment content de rester ici. J’ai le sentiment que la compagnie a confiance en moi. »

Avec cette entente, il rejoint son ami de toujours, le Marievillois Kevin Owens, qui lui aussi a signé un nouveau contrat à la fin décembre 2020. Les deux Québécois sont donc bien en selle pour les années à venir.