Sami Zayn, le parfait équilibre entre le divertissement et la lutte

Publié aujourd'hui à 10h10

Mis à jouraujourd'hui à 10h10

Ce samedi, la WWE présentera l’un de ses événements phares, le Royal Rumble. Créé de toute pièce par le Québécois Pat Patterson et présenté pour la première fois en 1988, il arrive bon deuxième en termes de popularité, derrière bien évidemment, WrestleMania.

Cette année ne sera pas différent, alors qu’on s’attend à quelques surprises et à de bons combats.

Je débute donc une série de trois blogues. Aujourd’hui, je poursuis mon résumé de l’entrevue que le Montréalais Sami Zayn, qui sera l’un des participants du Royal Rumble et qui vient tout juste de signer une nouvelle entente avec la WWE, a accordée aux Anti-Pods de la Lutte cette semaine. Demain, je ferai mes prédictions pour l’événement et dimanche, un résumé de ce qui s’est déroulé la veille.

Divertissement ou lutte, telle est la question

Mais avant de penser à ce qui va arriver ce samedi, revenons à Sami Zayn.

Il y a des raisons pourquoi la WWE tenait à garder le Québécois dans ses rangs. Zayn est un lutteur professionnel qu’on peut qualifier de versatile. Ses styles acrobatique et athlétique lui permettent d’offrir d’excellents combats dans l’arène, mais il peut également divertir les amateurs dans des segments de comédie, des sketchs ou en entrevue. C’est ce qui en fait un lutteur complet. Ce ne sont pas tous les lutteurs et lutteuses qui sont capables de livrer la marchandise autant au niveau sportif qu’au niveau divertissement.

De son côté, qu’il soit appelé à lutter ou à divertir, Zayn en retire la même satisfaction.

« Il y a des fans qui se demandent pourquoi je fais ce genre de segments avec Johnny Knoxville par exemple. Des choses plus divertissantes. Moi j’adore ça! Les gens parlent de lutte contre divertissement sportif. Mais pour moi, c’est la même chose. La lutte c’est du divertissement sportif. Mais il y a des fans qui disent "Tu es tellement bon lutteur, pourquoi tu fais ça?" Moi j’adore ça personnellement. J’aime faire des choses comme ça. Je sais que je suis un bon lutteur, je sais que je peux avoir de bons matchs et quand l’opportunité vient d’avoir un bon combat contre n’importe qui, j’aime ça aussi. Mais j’aime faire des choses avec Johnny Knoxville, Logan Paul ou Trey Young », explique l’ancien champion Intercontinental.

Zayn en parle. L’an dernier, aux alentours de WrestleMania, il a travaillé avec le Youtubeur et boxeur à ses heures, Logan Paul. Le tout avait donné de très bons segments à la télévision. La WWE lui fait encore confiance cette fois-ci alors que depuis quelques semaines, il est en rivalité avec Johnny Knoxville, le principal acteur de la série culte Jackass. Knoxville fera partie du Royal Rumble et se prépare ces derniers temps en prenant un malin plaisir à sortir Zayn par-dessus le troisième câble, la seule façon d’éliminer quelqu’un dans un Rumble.

« C’est sûr qu’il va y avoir une interaction entre nous et j’ai hâte, raconte Zayn. Ce qu’on a fait ces dernières semaines c’était le fun. J’avoue que j’étais surpris de voir à quel point les amateurs adorent le gars, même si ça fait 20 ans Jackass. Alors quand tu travailles avec des gars pour qui les gens sont intéressés, c’est plus intéressant, parce que tu n’as pas à convaincre les gens d’aimer ce gars-là. »

Un autre avec qui Zayn a eu la chance de travailler est l’actuel champion de la WWE, Brock Lesnar. Depuis son retour, Lesnar, un favori de la foule maintenant, montre un look et un côté de sa personnalité qu’on n’avait pas vu souvent. Lorsque lui et Zayn ont commencé à argumenter à savoir qui était le vrai mâle alpha canadien (Brock demeure en Saskatchewan depuis des années), cela a donné un vrai bijou de télé à SmackDown!

« J’ai vraiment aimé travailler avec Brock, affirme Zayn. Il est vraiment bon pour faire de la comédie et je ne m’attendais pas à ça. Ses instincts sont vraiment bons. C’est la première fois qu’on travaillait vraiment ensemble. C’était très bon pour moi d’être dans le ring avec lui. Mais dans un sens, c’était bon pour lui parce qu’avec mon personnage, ça lui a permis de montrer une autre facette de son personnage. »

NXT 2.0, comme le Rocket de Laval

Zayn en est à sa 10e année avec la WWE. Peu de gens ont ce genre de longévité avec la compagnie. À la fin de son contrat, il sera, avec Kevin Owens, le Québécois avec le plus d’années de service à la WWE.

L’aventure a débuté pour lui en 2013, alors qu’il a fait ses débuts à NXT. À son premier match, le 7 mars, il faisait équipe avec Kassius Ohno face à Erick Rowan et le regretté Luke Harper. Un an et 9 mois plus tard, il devenait champion NXT.

Depuis, NXT a changé de vocation. Si plusieurs amateurs condamnent ce changement et si plusieurs lutteurs qui y ont œuvré ne s’y reconnaissent plus, Zayn analyse le tout avec une tout autre approche.

« C’est complètement différent, mais ça dépend ce que tu aimes dans la lutte. Il y a des choses que je préférais de l’ancien NXT avec Kevin, Finn, Pac, Samoa Joe et tous les autres. Mais il y a des choses que j’aime avec NXT 2.0, parce que c’est revenu avec l’intention de départ, d’être une promotion de développement », précise l’athlète de 37 ans.

« Parce que quand on y était, on n’était pas des gars qui avaient besoin de se développer, parce qu’on luttait depuis 10 ans déjà, continue-t-il. Alors si t’es un amateur qui aime regarder la progression d’un lutteur, c’est quelque chose d’intéressant. Comme au hockey, si tu regardes le Rocket de Laval pour voir les prospects qui vont jouer pour le Canadien dans quelques années et que tu es un très gros amateur de hockey, c’est intéressant de voir leur développement. Et je pense que c’est la même chose maintenant. NXT 2.0 est vraiment redevenu comme un territoire de développement. »

Sami Zayn et Kevin Owens, champions par équipe?

L’année 2021 a été une année pleine de rebondissements pour Zayn. Il a été utilisé à toutes les sauces, autant pour ses qualités de lutteur que pour ses habiletés au micro. Toutefois, sa première moitié d’année a vraiment été spéciale pour lui.

« La première partie de 2021 avec le personnage de conspirationniste et le documentaire, c’est vraiment le plus de fun que j’ai eu dans ma carrière, explique-t-il dans la langue de Molière, une langue dans laquelle il se débrouille très bien, mais qui n’est pas sa langue maternelle. La promo avec Logan Paul, quand j’ai fait jouer le trailer du documentaire, j’ai vraiment aimé. Le combat avec Kevin à WrestleMania, mais même après ça, le combat à SmackDown, le last man standing, j’ai adoré ce combat. »

Difficile de parler de Zayn sans mentionner son ami des 19 dernières années, Kevin Owens. C’est assez incroyable à quel point les deux ont et continuent à avoir un parcours aussi similaire. Les deux se sont faits un nom aux États-Unis en même temps, souvent sur les mêmes événements. Ils se sont affrontés partout dans le monde. Sinon, ils faisaient équipe. Même s’ils ne sont pas arrivés en même temps à la WWE, leurs parcours se sont rapidement croisés. Ils se sont affrontés à WrestleMania, ils ont fait équipe à WrestleMania. Et maintenant, ils signent tous les deux un nouveau contrat presqu’en même temps.

Que leur restent-ils à accomplir? Un championnat par équipe peut-être?

« Je ne comprends pas comment ça ne soit pas déjà arrivé, avoue Zayn. Tout le monde qui me connait connait aussi Kevin parce que ça fait presque 20 ans que nos carrières se suivent. Et on a été champions par équipe dans d’autres compagnies comme ROH et PWG. Alors d’être champions ici à la WWE, ce serait vraiment spécial pour moi et pour Kevin. C’est quelque chose qui se doit d’arriver un jour. »

Bien qu’Owens ait été son plus grand rival en carrière, Zayn rêvait d’un match à WrestleMania avec l’une de ses idoles de jeunesse. Au point qu’il avait proposé l’idée. Il aura toutefois manqué de chance.

« J’avais parlé avec l’équipe créative pour avoir une histoire avec Jeff Hardy, nous apprend Sami. Mon idée était d’avoir un match d’échelles contre lui à WrestleMania. J’avais une grosse histoire dans ma tête, mais malheureusement, deux semaines après, il a été congédié. Jeff était un de mes héros quand j’étais adolescent. Il était l’une de mes grosses inspirations quand j’ai commencé. Au moins, en 2020, j’ai pu lutter dans un match d’échelles avec lui et AJ Styles et ça avait été un de mes bons moments de 2020. »

Sami for Syria, un beau geste de Zayn

Il y a Sami Zayn le lutteur, Sami Zayn l’artiste, mais il y aussi Sami Zayn le porte-parole. En effet, depuis cinq ans, Zayn s’engage à amasser des fonds pour une fondation qu’il a créée, Sami for Syria. La Syrie est le pays d’origine de ses parents et à cause de la guerre, un des pays avec le plus grand besoin d’aide humanitaire. Une cause qui lui tient à cœur et pour laquelle il a amassé plus d’un quart de million de dollars jusqu’à maintenant.

« C’était plus de travail au début en 2017. J’ai commencé à travailler avec une compagnie à but non-lucratif, Syrian American Medical Society, et je travaille avec eux pour fournir des cliniques mobiles qui donnent des services médicaux aux gens en Syrie qui sont affectés par la guerre. C’est la première fois cette année qu’on a deux cliniques en même temps. La seule chose qui me stresse, c’est de savoir si les gens sont fatigués de donner de l’argent. Mais ça fait cinq ans et les gens donnent encore. Ce n’est pas moi qui fais le plus gros du travail. Je suis leur porte-parole, je partage l’info sur mes réseaux sociaux, mais ce sont eux qui font le travail », explique-t-il.

Un fan de Mike Bossy!

En terminant, on ne pouvait pas parler à Sami sans lui parler de hockey. Il est un grand fan du Canadien, va voir des matchs au Centre Bell ou ailleurs à chaque fois qu’il en a l’occasion. Avec la saison qu’elle connaît, on a laissé faire les questions sur l’équipe de Kent Hughes! Plutôt, on lui a demandé de nous faire part de son équipe d’étoiles de tous les temps.

Le concept est simple : trois attaquants, deux défenseurs et un gardien de but.

Il a tout d’abord pris Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Deux choix faciles! À la défense, Nicklas Lidstrom et P.K. Subban, « pour Montréal », dit-il. Puis devant les filets, nul autre que Patrick Roy, que Sami avait rencontré lorsqu’il était jeune après la conquête de la coupe Stanley de 1993.

Mais c’est plutôt son troisième attaquant qui a retenu notre attention.

«Mike Bossy! C’est vraiment un des meilleurs marqueurs de buts de l’histoire, mais pour une raison ou une autre, son nom ne vient pas souvent quand on pense aux plus grands!» conclut Zayn.

Un bel hommage pour notre collègue de TVA Sports, qui vient tout juste de célébrer ses 65 ans et qui mène le combat de sa vie en ce moment. Sami connait sa lutte, mais il connait son hockey aussi. Et tout comme Mike, un Québécois qui nous rend très fiers!