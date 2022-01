Un record jugé «inatteignable» sera égalé ce soir!

Homme de fer de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 1987, Doug Jarvis s’est dit surpris de la longévité de sa marque, à quelques heures de la perdre aux mains de Keith Yandle.

Du 8 octobre 1975 au 10 octobre 1987, Jarvis a disputé 964 parties sans jamais être écarté de la formation avec le Canadien de Montréal, les Capitals de Washington et les Whalers de Hartford. Yandle aura l’occasion de le surpasser mardi, lorsque ses Flyers de Philadelphie visiteront les Islanders de New York.

Phil Kessel est également tout près, à 940 rencontres.

«Beaucoup de gens m'ont dit: "ce record ne sera jamais battu", a lancé Jarvis au journaliste Frank Seravalli, lundi. Et je me dis: "pourquoi ne le sera-t-il pas?" Je suis vraiment surpris que cela fasse 35 ans.»

«Je ne sais pas, j’aimais simplement jouer. Je voulais jouer tous les matchs. Et avant que je ne m'en rende compte, ils se sont ajoutés et je me suis dit: "Eh bien, pourquoi cela ne peut-il pas arriver à quelqu'un d'autre?"

Pour Jarvis, ce record est moins une source de fierté que de bonheur. En effet, il est très heureux d’avoir pu pratiquer le sport qu’il aime sans jamais se blesser. Une chance dont peu de hockeyeurs peuvent se targuer à la retraite.

«Trop de mes collègues ont des problèmes de genou ou de hanche, et franchement, il reste beaucoup de vie quand vous avez fini de jouer, s’est-il désolé. Vous voulez avoir vos capacités physiques pour en profiter.»

Jarvis s’est dit très heureux pour Yandle, qu’il compte contacter personnellement prochainement.

Attention à la COVID...

Yandle est lui-même bien évidemment heureux d’avoir cette chance d’établir un nouveau sommet, reflet de sa longévité et bien évidemment d’un parcours sans blessure grave.

La séquence de l’arrière n’a toutefois pas été sans heurts. Une rondelle au visage lui a déjà fracturé la mâchoire et fait perdre neuf dents. Il a joué le lendemain malgré tout. Et ce n’est certainement pas l’unique match qu’il a joué malgré des blessures.

«Vous voulez être sur la glace avec vos coéquipiers et je pense que pour moi, j'ai eu de la chance, a dit Yandle en conférence de presse. J'adore venir à la patinoire, que ce soit le jour de l'entraînement ou le jour du match. Tu aimes être ici avec les gars.»

«C'est un peu la façon dont les joueurs de hockey sont construits, a fait valoir Yandle. Vous essayez en quelque sorte de jouer avec autant de douleur que vous pouvez tolérer. Surtout pendant la saison, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui se sentent à 100 %. Vous essayez de vous battre [contre la douleur] pour aider l’équipe.»

Yandle doit encore jouer lundi soir, contre les Stars de Dallas, et mardi contre les Islanders pour établir la nouvelle marque. Attention toutefois à la COVID-19, qui n’est jamais bien loin pour gâcher le portrait.

«C'est juste l'époque dans laquelle nous vivons. C'est stressant pour tout le monde... vous ne voulez pas que quiconque rate des matchs à cause de cela. J'essaie juste de rester en sécurité et de faire ma part.»