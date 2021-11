«Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça» - Anderson

L’attaquant du Canadien de Montréal Tyler Toffoli l’admet sans détour : son équipe ne fait pas le travail et est passablement facile à affronter ces jours-ci.

Avant-dernier de la section Atlantique avec 10 points et un dossier de 4-13-2, le Tricolore a repris l’entraînement à Brossard au lendemain d’une dégelée de 6 à 0 encaissée aux mains des Penguins de Pittsburgh. Parmi ceux espérant en faire davantage, il y a Toffoli qui ne se défile pas. En termes implicites, il dit ressentir le sentiment d’urgence d’agir.

«On est la pire équipe de la ligue actuellement et on doit trouver un moyen de s’en sortir, a-t-il déclaré après la séance tenue sur l’heure du midi. Personne d’autre que nous le fera. Il n’y a rien d’autre à dire, il faut dénicher les solutions de notre côté et si on n’y arrive, des changements seront apportés.»

«Si on se fait confiance un peu plus en étant créatif et en n’ayant pas peur de réaliser des jeux, on obtiendra du succès», a-t-il ajouté.

De son côté, Josh Anderson a été plus tranchant. Il n’est pas question de se laisser abattre et les hockeyeurs du club de remédier à la situation.

«On a déjà parlé des plans de match, on regarde des vidéos quotidiennement et il faut se présenter sur la glace, puis exécuter le tout. C’est ce que nous ne faisons pas et je ne sais pas pourquoi. On ne joue pas ensemble, on n’est pas proche les uns des autres et on doit se soutenir davantage, a-t-il déploré. On a joué suffisamment pour savoir appliquer le système.»

Ça ne chôme pas

Quatre joueurs dont les noms figurent actuellement sur la liste des blessés du Canadien ont patiné avant la séance régulière.

Il s’agit des attaquants Mike Hoffman, Paul Byron et Cédric Paquette ainsi que du défenseur Joel Edmundson. En fait, ils étaient séparés en deux duos. Byron et Edmundson ont sauté ensemble sur la glace en premier. Hoffman et Paquette ont ensuite pris le relais.

Par ailleurs, l'instructeur-chef Dominique Ducharme ne s'attend pas à revoir le gardien Jake Allen (commotion cérébrale) rétabli à temps pour le prochain match.

Le Tricolore tentera de freiner une séquence de quatre défaites en accueillant les Predators de Nashville, samedi.