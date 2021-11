Monsieur le Maire, Raymond Rougeau!

Cette semaine aux Anti-Pods, Kev et Pat reçoivent en entrevue nul autre que le tout nouveau maire de Rawdon, l’ancien lutteur et commentateur Raymond Rougeau.

De plus, les gars reviennent sur cette autre vague de coupure à la WWE qui a vu 18 personnes être congédiées, discutent des carrières d’Angelo Mosca et Judy Bagwell, récemment décédés, et parlent des scénarios de Dynamite et Raw. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!!

À écouter!