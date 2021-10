Le geste raciste survenu il y a quelques jours en Ukraine à l'endroit de Jalen Smereck a fait le tour de la planète et a fait grandement jaser, avec raison.

Mais ce qui a fait encore plus réagir, c'est la suspension «bonbon» qui a été décernée à Andrei Deniskin, soit 13 matchs.

«Le joueur est tellement coupable, mais le plus grand coupable dans tout ça, c'est la ligue, a tranché l'entraîneur-chef de la KHL Bob Hartley, jeudi soir, lors d'une entrevue à JiC.

«Le hockey a reculé de plusieurs pas. On avait la chance d'être un exemple pour les jeunes, la société, et on est passé totalement à côté de la track. Les dirigeants de cette ligue là, mettez-moi ça dehors, ça presse!»

Voyez l'entrevue complète de Bob Hartley dans la vidéo ci-dessus.