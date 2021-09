Sylvain Lefebvre refuse le vaccin et perd son emploi

Le Québécois Sylvain Lefebvre a décidé de ne pas se faire vacciner, si bien qu’il a été écarté de son poste d’entraîneur adjoint des Blue Jackets de Columbus.

C’est ce que la formation de l’Ohio a annoncé lundi. L’ancien pilote du Rocket de Laval avait été engagé au mois de juin dernier en vertu d’un contrat de trois saisons. Il sera remplacé par Steve McCarthy.

«Bien que nous soyons déçus, nous respectons le fait que cette décision est personnelle pour Sylvain et lui souhaitons bonne chance», a déclaré dans un communiqué le directeur général Jarmo Kekalainen.

Après sa carrière de 14 saisons comme défenseur dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Lefebvre a amorcé son parcours d’entraîneur dans l’organisation de l’Avalanche du Colorado, avec qui il a notamment été l’un des adjoints de 2009 à 2012.

Lefebvre a ensuite passé six ans à la barre du club-école du Canadien de Montréal, séjour ponctué d’une seule présence en séries éliminatoires. Puis, il a œuvré deux ans comme adjoint avec les Gulls de San Diego.

La LNH a imposé le vaccin à tous les employés qui ont des interactions personnelles avec les joueurs au mois d’août. L’entraîneur associé des Sharks de San Jose Rocky Thompson avait lui aussi été forcé de démissionner au début du mois de septembre, puisqu’il ne peut être vacciné.

McCarthy en renfort

La décision de Lefebvre a ainsi permis à McCarthy d’être promu pour une première fois dans la LNH comme instructeur. Ayant lui aussi fait carrière au sein du circuit comme arrière, il a travaillé avec les Monsters de Cleveland lors des quatre dernières années.

Sélectionné au premier tour par les Blackhawks de Chicago, McCarthy a totalisé 17 buts et 55 points en 302 parties avec l’organisation de l’Illinois, les Canucks de Vancouver et les Thrashers d’Atlanta.

Plus récemment, il a aidé les Lions de Zurich à remporter le championnat en première division suisse, en 2012 et 2014. Il a également remporté deux médailles de bronze avec Équipe Canada junior, en 2000 et 2001.

«Nous nous sentons chanceux d'avoir un entraîneur exceptionnel qui se joint à notre club en Steve McCarthy, qui a joué dans cette ligue, remporté des championnats en tant que joueur et été un membre important de notre service des opérations hockey en tant qu'entraîneur adjoint à Cleveland.»