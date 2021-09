«Je détestais le hockey» - Ryan Kesler

Le joueur de centre Ryan Kesler n’a toujours pas retrouvé pleinement la forme, lui qui a joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en mars 2019.

Opéré aux deux hanches dans les dernières années, l’athlète de 37 ans est persuadé qu’il ne patinera plus jamais dans le circuit Bettman.

«J’ai essayé de revenir après ma première intervention à une hanche. Je travaillais dur pour me rétablir et patiner, mais mon autre hanche a bloqué tout mon élan. Pour être honnête, je suis encore loin de m’approcher d’un retour. Je ne crois pas que je retrouverai un jour le niveau de la LNH. J’espère simplement atteindre un niveau de santé qui me permet d’être heureux», a déclaré Kesler lundi, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

L’Américain a également parlé du malheur qu’il a vécu en pratiquant son sport dans les dernières années.

«Dans mes dernières saisons, j’en étais à un point où je détestais le hockey, je détestais jouer, a clamé Kesler. J’allais à l’aréna, j’avais mal et je n’étais pas en mesure de faire ce que je faisais normalement. Mon esprit voulait que je le fasse, mais je ne pouvais simplement pas. C’est à ce moment-là que j’ai su que je devais faire quelque chose pour essayer de recommencer à aimer le hockey.»

«J’essayais de revenir et de patiner, puis ma hanche a lâché et je me suis dit: "Tu sais quoi? Je ne veux pas revivre ça à nouveau."»

Sélectionné en première ronde (23e au total) du repêchage de 2003, Kesler a disputé 1001 matchs dans la LNH avec les Canucks de Vancouver et les Ducks d’Anaheim. Il y a amassé 258 buts et 315 mentions d’aide pour 573 points.

La saison 2021-2022 sera la dernière du contrat qu’avait paraphé Kesler avec les Ducks en juillet 2015. Celle-ci est d’une valeur annuelle de 6,875 millions $. Ce salaire ne comptera toutefois pas sur la masse salariale du club californien, puisque le nom de Kesler est sur la liste des blessés à long terme.