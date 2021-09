Les Tigers remportent un long duel contre les Rays

Les Tigers de Detroit ont profité du manque de précision du releveur J.P. Feyereisen pour vaincre les Rays de Tampa Bay par la marque de 8 à 7 en 11 manches, dimanche après-midi, au Comerica Park.

Avec les buts remplis et deux prises au compteur en fin de 11e, Feyereisen (4-4) a concédé le point de la victoire en concédant un but sur balles. D’ailleurs, il a donné trois passes gratuites et retiré un seul frappeur.

Lors du premier tour au bâton supplémentaire, les Rays ont pris deux points d’avance, mais Jeimer Candelario a propulsé une balle à l’extérieur des limites du terrain lorsque Jonathan Schoop se trouvait sur les sentiers pour ramener tout le monde à égalité. Le joueur de troisième but a d’ailleurs frappé une autre longue balle en quatrième pour terminer sa journée de travail avec trois points produits.

Yandy Diaz, des Rays, a lui aussi connu une journée productive en offensive. Il a réussi deux coups sûrs en cinq présences au bâton et produit trois points.

Sur la butte, Kyle Funkhouser (7-3) a obtenu le gain. En une manche de boulot, il a concédé un but sur balles et retiré un joueur sur des prises.