LNH: un mois avant le début de la saison régulière

Les amateurs de hockey peuvent commencer à compter les dodos. Il ne reste plus qu’un mois avant le début de la campagne 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey.

Les regards seront grandement tournés du côté de Seattle, puisque le Kraken disputera ses premiers matchs. C’est d’ailleurs lors du soir d’ouverture, le 12 octobre, que la 32e formation du circuit Bettman jouera le premier duel de son histoire, au Nevada, contre les Golden Knights de Vegas, la plus récente équipe d’expansion, avant le Kraken.

La formation de l’État de Washington pourra compter sur une foule partisane pour la première fois le 23 octobre, alors que les Canucks de Vancouver seront de passage au Climate Pledge Arena. L’amphithéâtre devrait être prêt juste à temps pour le premier match de saison régulière du Kraken.

«Je ne peux pas assez vanter [l’aréna], avait mentionné le commissaire Gary Bettman au site NHL.com, dans une récente entrevue. Ce sera à la fine pointe de la technologie. D’un point de vue environnemental, ce sera neutre en carbone. La vue, la façon dont tout est disposé, il n’y aura pas un mauvais siège dans l’amphithéâtre.»

La troupe de Dave Hakstol devra toutefois jouer ses matchs préparatoires à domicile dans d’autres enceintes, puisque la leur ne sera pas tout à fait prête. Ils utiliseront donc les installations des Silvertips d’Everett et des Thunderbirds de Seattle.

«Ça nous donne l’occasion de former des partenariats avec des équipes de la Ligue de l’Ouest, de célébrer le hockey dans notre région et de faire grandir ce sport, avait indiqué le président du Kraken Tod Leiweke. Nous ne pourrions pas être plus excités de jouer ces matchs et d’ouvrir le Climate Pledge Arena ensuite.»

Une occasion de revanche pour débuter

De retour à la suite d'une pause particulièrement courte, en raison de sa présence lors de la récente finale de la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal devra pour sa part se méfier de son tout premier adversaire : les Maple Leafs de Toronto. Durant les plus récentes séries éliminatoires, la formation de la Belle Province a comblé un déficit de 1-3 pour éliminer l’équipe de l’Ontario en sept matchs.

Même s’il ne s’agit que du premier match d’une saison qui en comptera 82, le 13 octobre, les hommes de Kyle Dubas voudront assurément venger l’affront qu’ils ont subi.

Les hommes de Dominique Ducharme feront ensuite un arrêt à Buffalo, pour y affronter les Sabres, avant de revenir dans la métropole québécoise pour leur premier match au Centre Bell, le 16 octobre. Pour l’occasion, les Rangers de New York seront de passage, permettant ainsi au Québécois Alexis Lafrenière de jouer à Montréal pour la première fois de sa carrière.

D'ici là, le CH entamera son calendrier préparatoire dès le samedi 25 septembre à Toronto, soit dans deux semaines.