EN DIRECT | Fernandez contre Raducanu

La Québécoise Leylah Annie Fernandez tente de mettre un point d'exclamation à un superbe parcours aux Internationaux des États-Unis, cet après-midi, alors qu'elle affronte la Britannique Emma Raducanu en grande finale de l'événement.

Fernandez, qui vient d'avoir 19 ans, se mesure à une autre vedette montante du tennis en Raducanu, qui n'a que 18 ans.

C'est 4-3 Raducanu en 1re manche. Fernandez est présentement au service.

Leylah réplique immédiatement! Elle concrétise sa quatrième balle de bris du jeu pour réduire l'écart

Au terme d'un long jeu de plusieurs minutes, Fernandez est brisée à son premier tour au service

La Québécoise, qui a gagné le coeur des amateurs new-yorkais depuis une semaine, a dû se mesurer à plusieurs grosses pointures du tennis féminin pour en arriver là. Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka ont tous fléchi devant la hargne et la technique de la jeune femme qui, chaque fois, leur concédait quelques années et quelques pouces.

Fernandez est seulement la deuxième Québécoise à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem, après Eugenie Bouchard à Wimbeldon en 2014.

Raducanu, pour sa part, n'a pas le même tableau de chasse, mais elle peut se vanter d'avoir accédé à la finale à partir de la ronde de qualifications. Et elle n'a perdu absolument aucun set depuis le début du tournoi.

C'est donc un duel inattendu, mais emballant qui s'offre aux amateurs de tennis aujourd'hui. Bon match à tous!