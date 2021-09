Kiradech Aphibarnrat poursuit sur son élan

Le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat est parvenu à défendre la première position du Championnat BMW de la PGA européenne, vendredi au club de golf de Wentworth, en Angleterre, en vertu d’une carte de 68.

Le 516e joueur de golf au monde a calé six oiselets tout en commettant deux bogueys. Son cumulatif de 132 (-12) lui permet de devancer par un coup l’Italien Francesco Laporta (65) et par deux frappes l’Anglais Laurie Canter (66) et l’Australien Adam Scott (69).

Aphibarnrat a déjà remporté quatre titres au sein de ce circuit, avant qu’une blessure ne vienne le ralentir en 2019.

«Je suis vraiment fier de la façon dont je joue ces deux premières rondes, a dit le golfeur selon le site officiel du circuit. Je ne veux pas vraiment me fixer d'objectif, pour être honnête. Je veux juste prendre des élans, ce que j’ai fait lors des deux premières rondes. Quel que soit le résultat, en fin de compte, je l'accepterai.»

Le Sud-Africian Christiaan Bezuidenhout partageait la première position avec Aphibarnrat après 18 trous, mais il s’est contenté de la normale au cours de la deuxième ronde, si bien qu’il est maintenant huitième à -8, en compagnie de cinq autres concurrents.

Le fait saillant de la journée a sans contredit été les trous en un du Danois Joachim B. Hansen et du Français Romain Langasque au 10e fanion. Jamais auparavant au cours de cette compétition, deux golfeurs avaient réussi l’exploit au même trou.

Ce tournoi est la dernière étape qualificative pour les Européens en vue de la Coupe Ryder. Cinq golfeurs – l’Espagnol Jon Rahm, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, le Norvégien Viktor Hovland et les Anglais Paul Casey et Tommy Fleetwood – sont déjà qualifiés, et quatre autres auront leur place en vertu du classement mis à jour après ce tournoi.

Le capitaine Padraig Harrington devra également y aller d’un choix discrétionnaire de trois autres golfeurs pour compléter son équipe. La Coupe Ryder se déroulera à Sheboygan au Wisconsin à compter du 24 septembre.