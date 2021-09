Erik Gudbranson s’entend avec les Flames

Le défenseur Erik Gudbranson s'est entendu sur les modalités d’un contrat d’un an et de 1,950 million $ avec les Flames de Calgary, vendredi.

Le défenseur de 6 pi et 5 po enfilera un septième uniforme dans la Ligue nationale de hockey (LNH), après avoir porté ceux des Panthers de la Floride, des Canucks de Vancouver, des Penguins de Pittsburgh, des Ducks d’Anaheim, des Sénateurs d’Ottawa et des Predators de Nashville.

En 563 matchs au sein du circuit Bettman, l’arrière a récolté 21 buts et 77 points tout en amassant 640 minutes de pénalité.

Stone aussi

Les Flames se sont également assurés de retenir les services du défenseur Michael Stone pour un an en vertu d’un contrat valant 750 000 $.

Le droitier natif de Winnipeg au Manitoba a joué pour les Coyotes de l’Arizona (et de Phoenix) et pour les Flames pour ses 493 duels d’expérience. Il a récolté 128 points, dont 33 filets, en plus de passer 270 minutes au banc des punitions.