CF Montréal: match important, ambiance (très) étrange

Le CF Montréal reprend l’action ce samedi soir en recevant le Nashville SC au Stade Saputo, mais ce match sera disputé dans un contexte particulier.

On va d’abord vivre une première rencontre depuis la fermeture de la section 132 pour une période indéterminée, plus tôt cette semaine.

C’est donc sans les chants des Ultras, qu’ils soient positifs ou négatifs, que ce match sera disputé : l’ambiance risque d’être différente.

Et pour ajouter à la lourdeur de la situation, on va commémorer les attentats du 11 septembre 2001 pour leur vingtième anniversaire. Pour l’occasion, on observera un moment de silence et les joueurs des deux équipes porteront un écusson sur leurs maillots.

Troisième match

Il s’agira d’un troisième affrontement entre les deux équipes, les rencontres précédentes s’étant soldées par des verdicts nuls de 2 à 2 et de 1 à 1.

Dans le premier match, disputé « à domicile » à Fort Lauderdale, Montréal s’était forgé une avance de deux buts en première demie avant de voir Nashville revenir au pointage.

Puis, dans la deuxième rencontre, jouée à Nashville, les Montréalais avaient aussi pris l’avance peu après l’heure de jeu, mais les locaux ont égalisé à la 90e minute.

Ce match est d’autant plus important qu’il amorce une séquence de sept rencontres en 22 jours, dont six en MLS, l’autre étant un quart de finale du Championnat canadien contre Halifax dans un peu plus d’une semaine.

Défense affaiblie

Face à la deuxième attaque de la MLS – Nashville a marqué 37 buts, mais seulement six à l’étranger –, le CF Montréal se retrouvera avec une ligne défensive affaiblie. En effet, Rudy Camacho sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes pendant que Kiki Struna restera sur le carreau avec une blessure.

«Kiki s’est fait mal lors du match contre Toronto, il a reçu un coup au mollet, a précisé Wilfried Nancy. Pendant le match, ça allait, mais quand il est parti en sélection il a eu une petite douleur.

«Il n’est pas disponible pour le moment, mais ce qui est positif c’est que ça ne semble pas être sérieux, mais c’est sûr que sur les dix prochains jours, il sera certainement absent.»

Prêts

Même s’il a beaucoup joué avec le Canada lors de la dernière semaine, Kamal Miller assure qu’il sera en mesure de prendre le relais.

«Je me sens très prêt surtout avec Rudy et Kiki qui sont hors du jeu, ça me donne une occasion de plus de faire preuve de leadership.

«J’aurai Joel [Waterman] à mes côtés et nous sommes prêts à faire face à la musique.»

À eux devrait se joindre Zorhan Bassong, qu’on a vu à quelques reprises en défense centrale. Dans les buts, il sera intéressant de voir si Nancy redonnera une chance à James Pantemis ou s’il continuera de faire confiance à Sebastian Breza, qui a amorcé les cinq dernières rencontres.

Intrigue

L’intrigue ne s’arrête pas là puisqu’on ne sait pas encore si Romell Quioto sera de l’alignement partant, lui qui a participé à chacun des trois matchs du Honduras au cours de la dernière fenêtre internationale.

Sans parler du cas précis de Quioto, il a indiqué qu’il devrait évaluer tous ceux qui reviennent de sélection et que l’effectif était en assez bonne santé.

«Je vais avoir tous les joueurs disponibles pour le prochain mois, a mentionné Nancy sur une note positive. Il y a aussi Ballou [Tabla] qui s’entraîne bien et il aura des matchs avec l’équipe réserve, ce qui va lui donner du rythme.