Brady et les Buccaneers donnent le ton à la saison

Un placement de 36 verges de Ryan Succop dans les dernières secondes du match contre les Cowboys de Dallas a permis aux Buccaneers de Tampa Bay de donner le coup d’envoi à la saison 2021 de la NFL avec un gain de 31 à 29.

La formation de la Floride a donc entamé la défense de son Super Bowl du bon pied.

À 44 ans et à sa 22e année dans le circuit Goodell, le quart-arrière des «Bucs» Tom Brady a démontré qu’il sera, une fois de plus, à prendre au sérieux.

Le pivot a complété 32 de ses 50 tentatives de passes pour 379 verges de gains. Quatre de ses remises ont eu pour résultat un majeur, soit deux à l’endroit de l’ailier rapproché Rob Gronkowski et une chacune pour les receveurs Chris Godwin et Antonio Brown.

Toutefois, Brady a été victime de deux interceptions.

Pour leur part, en plus d’avoir ajouté six points chacun au tableau, Godwin et Brown ont complété le match avec des récoltes respectives de 105 et 121 verges.

Le premier des deux est passé bien près de franchir la ligne des buts une seconde fois, mais il a échappé le ballon deux verges avant d’y arriver, au quatrième quart.

Pour sa part, le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a calmé les esprits de ceux qui ne croyaient pas qu’il était pleinement remis d’une dislocation et d’une fracture de la cheville droite, subie lors de la campagne 2020.

Prescott a complété 42 de ses 58 passes pour 403 verges. Trois d’entre elles ont terminé leur course dans la zone des buts, dont deux à Amari Cooper, qui a aussi accumulé 139 verges de gains aériens. Prescott a aussi été victime d’une interception.