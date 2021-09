Éliminatoires de la MLS: le portrait se dessine

Les 14 formations qui se qualifieront pour les éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), sept dans l'Est et autant dans l'Ouest, ont maintenant un avant-goût de ce qui les attend.

Le format préconisé par la MLS a été officialisé, tout comme l’horaire planifiée, jeudi. Le champion de chaque conférence obtiendra un laissez-passer tandis que les six clubs suivants s'affronteront (2 vs 7; 3 vs 6; 4 vs 5).

La première ronde, qui prévoit une élimination simple, se tiendra du 20 au 23 novembre. Suivra dans les semaines suivantes le tableau éliminatoire qui culminera avec la présentation de la Coupe MLS, le 11 décembre.

Dans le cas du CF Montréal, il pointe présentement en sixième position dans l’Est, avec 31 points au classement après 22 matchs. L’Union de Philadelphie et le D.C. United demeurent les principaux rivaux du onze montréalais. Présentement exclus du portrait éliminatoire, l’Atlanta United et le Crew de Columbus seront également à surveiller d’ici la fin de la saison régulière.

Tous les matchs éliminatoires de la MLS, dont la grande finale, seront diffusés sur les ondes de TVA Sports.