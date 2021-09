Course aux séries: un quatuor à surveiller de près

Publié aujourd'hui à 14h36

Mis à jouraujourd'hui à 14h36

Maintenant que la pause internationale est chose du passé, le CF Montréal reprend l’action cette semaine face au Nashville SC.

L’équipe de la capitale du country occupe une position avantageuse au classement (troisième) par rapport au onze montréalais, qui est actuellement

Le CF Montréal est donc pour l’instant qualifié pour les séries, ce qui est très prometteur pour la suite. J’aime ce qui se passe présentement avec le club de Wilfried Nancy. La fin de saison s’annonce excitante puisque rien n’est assuré et que la course est serrée.

Quatre concurrents directs menacent le CF Montréal : DC United, le Crew de Columbus, Atlanta United FC et l’Inter Miami.

DC United (7e avec 30 pts) : plus que capable

Cette formation est un redoutable aspirant aux séries. Elle a été redynamisée cette saison avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur-chef, Hernan Losada. Sous ses ordres, l’équipe de la capitale américaine est travaillante et est difficile à battre.

Elle a d’ailleurs obtenu de bons résultats contre ses rivaux directs, dont une victoire de 3-1 contre l’Union de Philadelphie à son dernier match, le 28 août.

Sur les 12 rencontres qui lui reste à jouer, sept seront jouées à domicile. Étant donné l’importance des matchs à la maison dans la MLS, DC United a les clés en main pour conserver sa septième place. Et c’est fort probable qu’il y parvienne.

Columbus (8e avec 27pts) : le champion a les jambes lourdes

Trois points derrière DC United, on retrouve le Crew de Columbus.

Les champions en titre ne doivent pas être déjà considérés comme étant écartés de la course aux séries, mais la tâche sera ardue pour eux.

Le Crew a les jambes lourdes. Les blessures semblent l’avoir ralenti et empêché de prendre sa vitesse de croisière.

L’unité défensive en arrache, elle qui a accordé pas moins de 16 buts à ses sept dernières sorties.

Heureusement pour le Crew, il a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire devant ses partisans (trois défaites et un verdict nul) à sa dernière rencontre avant la pause, le 27 août, contre le FC Cincinnati.

Avec de tels résultats, il est difficile d’être bien positionné au classement.

L’équipe de Caleb Porter a moins de matchs à jouer avec 11, soit six à domicile et cinq sur la route. Je suis incertain de la capacité du champion à faire les séries.

Atlanta (9e avec 27pts) : montée d’énergie

Atlanta United se retrouve à trois longueurs de DC et à quatre du CFMTL.

S’il y a une équipe capable de remonter au classement, c’est bien Atlanta United en raison de sa redoutable offensive.

Dans les dernières semaines, le club de la ville du coca-cola a connu une montée d’énergie... comme si elle avait pris un petit remontant sucré!

Josef Martinez a retrouvé ses allants du passé avec quatre buts en six matchs. Marcelino Moreno (4 buts en 7 matchs) et Ezequiel Barco (3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs) ont eux aussi grandement contribué aux récents succès d’Atlanta United.

Il reste sept matchs à domicile sur 12 rencontres. Ils affronteront Miami à deux reprises. Potentiel Atlanta faire les séries.

Inter Miami (10e avec 26 pts) : la chaleur s’en vient du Sud

Comme Atlanta United, l’Inter Miami a repris du poil de la bête au bon moment.

Il ne faut pas négliger l’équipe de la Floride, qui a fait son bout de chemin discrètement jusqu’au 10e rang. Après un début de saison à oublier, l’Inter a réussi à renverser la situation.

À son dernier match, samedi, l’Inter Miami a récolté trois points contre le FC Cincinnati malgré un seul tir cadré à la 90e minute. C’est la marque d’une équipe en confiance qui trouve une façon de gagner sans nécessairement être très performant.

L’Inter Miami, qui a l’un des calendriers les plus favorables parmi les poursuivants du CF Montréal, peut-il continuer sur sa lancée? L’équipe présente une enviable fiche de 4-1-1 à ses six dernières rencontres, soit la deuxième meilleure séquence dans l’Association de l’ESt. Columbus sera sur son chemin à deux reprises.

Chose certaine, ça se corse au classement!