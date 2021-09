Un défenseur offensif avec le Kraken

Le Kraken de Seattle a accordé un contrat d’une saison à deux volets au défenseur Dennis Cholowski, mardi. Il touchera 900 000 $ dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le club de l’Ouest a acquis le joueur autonome avec compensation des Red Wings de Detroit à l’occasion du repêchage d’expansion. L’athlète de 23 ans a attiré l’attention du directeur général Ron Francis avec sa vitesse et sa contribution offensive.

«Dennis est un jeune défenseur doté d'un potentiel offensif que nous étions ravis d'ajouter à notre groupe, a dit Francis dans un communiqué. Nous aimons son coup de patin puissant et sa capacité à bouger la rondelle. Nous sommes impatients de travailler avec lui.»

Cholowski a totalisé 10 buts et 27 points en 104 matchs répartis au cours des trois dernières saisons avec les Wings. Il a ajouté six filets et 35 points en 68 parties avec les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine.