La Coupe Laver à TVA Sports pour les cinq prochaines années

La chaîne TVA Sports a annoncé mardi le renouvellement de son entente avec la Coupe Laver pour les cinq prochaines années.

TVA Sports était devenu le premier diffuseur en Amérique du Nord de ce tournoi international et continuera de le mettre à l’avant-scène en tant que diffuseur francophone exclusif.

La quatrième Coupe Laver aura lieu cette année du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston.

«Nous sommes très heureux de renouveler notre entente avec ce tournoi international prestigieux pour les cinq prochaines années, a déclaré dans un communiqué Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. La Coupe Laver vient bonifier notre offre pour les abonnés et nous sommes persuadés que ce rendez-vous avec les meilleurs joueurs au monde deviendra une tradition pour les amateurs de sports.»

Des gros noms

Nommé en l’honneur de Rod Laver, l’un des plus grands joueurs de tennis du 20e siècle, ce tournoi opposera six des meilleurs joueurs européens, représentés par la légende du tennis Bjorn Borg, à autant des meilleurs joueurs provenant du reste de la planète. L’équipe Monde est chapeautée par l’un de ses plus grands rivaux, John McEnroe.

Les amateurs de tennis canadien seront servis, puisque Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov représenteront le Monde aux côtés de Diego Schwartzman, John Isner, Reilly Opelka et Nick Kyrgios. Ils feront face à Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini et Casper Ruud, qui formeront l’équipe européenne.