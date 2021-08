À TVA SPORTS | CF Montréal - TFC

Le CF Montréal et le Toronto FC s'affrontent au Stade Saputo pour la première fois depuis près d’un an sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct. C'est 1-1 en 2e demie.

Le Bleu-blanc-noir (7-7-7) est sur une lancée avec trois matchs consécutifs sans défaite (1-0-2).

Le club torontois (3-12-6) est loin derrière, en dernière place de l’Association de l’Est.

SOMMAIRE

64' - Double substitution chez le CFM : Ahmed Hamdi remplace Samuel Piette, Romell Qioto vient en relève à Bjorn Johnsen.

58' - But. Ifunanyachi Achara (Toronto FC) marque sur une superbe montée de Yeferson Soteldo et c'est 1-1.

Achara crée l'égalité pour le TFC -

51' - Violent contact de Mavinga (TFC) sur Struna (CFM). Faute signalée par l'arbitre.

47' - Rudy Camacho (CFM) écope d'un carton jaune à la suite d'une faute. Il sera suspendu au prochain match (11 septembre).

46' - Début de la demie.

1re demie

45' + 2' - Fin de la mi-temps initiale.

45' + 1' - Sebastian Breza effectue un arrêt sur un coup de pied de coin menaçant.

43' - Bjorn Johnsen (CFM), de la tête depuis le point de penalty, voit son tir stoppé.

41' - Samuel Piette (CFMl) frappe de l'extérieur de la surface. C'est repoussé par Quentin Westberg. Son troisième tir du match.

38' - Bjorn Johnsen (CFM), à la suite d'un penalty, voit son tir stoppé par Quentin Westberg.

36' - Superbe remise de Djordje Mihailovic (CFM) devant le filet, Bjorn Johnsen ne peut déjouer Quentin Westberg.

34' - Samuel Piette se voit remettre un carton jaune pour une faute.

31' - Première substitution du match (TFC). Laryea sort, Osorio entre.

23' - BUT! CF Montréal 1, Toronto FC 0. Samuel Piette s'empare d'un retour à bout portant sur un coup de pied arrêté de Djordje Mihailovic.

Piette touche la cible! -

14' - Yeferson Soteldo (Toronto FC) du pied gauche de la gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. Arrêt de Sebastian Breza.

9' - Aljaz Struna (CFM) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

5' - Après avoir visionné la vidéo, l'arbitre sert un carton rouge à Okello.

Carton rouge à Noble Okello -

4' - Noble Okello (TFC) écope d'un carton jaune pour avoir renversé Victor Wanyama.

2' - Joaquin Torres (CFM) y va d'une frappe vive qui vole par-dessus la barre transversale.

0' - Début de la rencontre.