Pas de cadeau d’anniversaire pour Leylah

À la veille de son match quart de finale aux Internationaux des États-Unis, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a plié l’échine dans un match de troisième tour en double féminin, lundi, à New York.

Effectivement, les Roumaines Monica Niculescu et Elena-Gabriela Ruse ont disposé de Fernandez et de sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe en trois manches de 6-1, 4-6 et 6-2. Au cours du duel d’environ deux heures, les perdantes ont totalisé 34 fautes directes, comparativement à 19 pour leurs opposantes.

La joueuse de la Belle Province, qui célébrait son 19e anniversaire de naissance, pourra donc diriger son attention vers son affrontement des quarts face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série du tableau principal. Les deux joueuses ont rendez-vous en milieu d’après-midi, mardi.

Détentrice du 73e rang mondial en simple, la Canadienne a défait quelques grosses pointures depuis le début du tournoi, notamment la Japonaise Naomi Osaka et l’Allemande Angelique Kerber.