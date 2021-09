Kotkaniemi: un contrat «démesuré», selon Bergevin

Le montant promis à Jesperi Kotkaniemi par les Hurricanes de la Caroline aurait eu un impact «démesuré» dans la masse salariale du Canadien de Montréal, selon le directeur général Marc Bergevin, qui a mis en cause la capacité du jeune Finlandais à gérer la pression à venir.

Tout a commencé avec l’ultimatum lancé par les Hurricanes qui ont soumis, le 28 août, une offre hostile d'un an et de 6,1 millions $ au joueur autonome avec compensation. Dès ce moment, Bergevin avait sept jours pour réagir.

Voyez le point de presse de Marc Bergevin en vidéo principale et celui de Christian Dvorak plus bas.

Et pendant que les partisans du Tricolore attendaient toute la journée la réponse du club, le DG a conclu, en coulisse, une transaction pour acquérir le joueur de centre Christian Dvorak, des Coyotes de l’Arizona.

Ainsi, quelques minutes après 17 h, samedi, le Canadien annonçait qu’il renonçait à sa prérogative d’égaler l’offre des Hurricanes, obtenant les choix de première et troisième ronde de ceux-ci en compensation. Quelques minutes plus tard, cette première sélection figurait à la transaction pour obtenir Dvorak.

«Ce n’est pas le seul point, mais le montant affectait notre structure, avec le plafond salarial, avec les jeunes qui poussent et qu’on veut garder. C’était la bonne décision pour l’équipe, maintenant et pour le futur», a dit Bergevin, qui n’a pas été surpris de l’offre hostile des «Canes».

«Personne dans le hockey ne va te dire qu’un jeune, à ce stade de sa carrière, mérite ce salaire-là. Est-ce qu’on aurait aimé le garder? Oui on aurait aimé, mais pas à ce salaire.»

Les mêmes outils

Bergevin a par ailleurs répondu aux propos de «KK», qui avait avancé, la veille, que l’équipe n’avait pas bien géré son développement. Avec le recul, il aurait peut-être préféré lui laisser une saison supplémentaire en Finlande avant de lui faire faire le saut.

«Nous donnons les mêmes outils à tous les joueurs pour atteindre leur plein potentiel. Certains y parviennent, d’autres non. Parfois, les joueurs n’analysent pas leur jeu de la bonne façon, et ça cause toutes sortes de perspectives différentes chez eux.»

Bergevin a par ailleurs répété à de nombreuses reprises qu’il était fier et très heureux de l’acquisition de Dvorak.