Kotkaniemi écrit un message d’adieu aux partisans

Jesperi Kotkaniemi a commenté son départ de Montréal sur son compte Instagram, dimanche.

Le jeune attaquant de 21 ans s’est dit triste de quitter les Canadiens, après une association de trois saisons.

«C’est vraiment difficile de dire au revoir à Montréal. J'ai vécu les meilleures années de ma vie jusqu'à présent dans l'une des plus grandes villes de hockey au monde. Je chérirai pour toujours les trois dernières années. Jouer dans la LNH, représenter le Tricolore et être si près de remporter la coupe Stanley ont été des rêves devenu réalité.

«J’ai le plus grand respect pour les propriétaires, la direction, le personnel d'entraîneurs, mes coéquipiers et les formidables et passionnés partisans du Tricolore. Merci beaucoup. Merci (en français)!»

Du même souffle, «KK» a affirmé qu’il se considère chanceux de se joindre aux Hurricanes de la Caroline.

«Il est maintenant temps de tourner la page. Je me sens extrêmement privilégié de poursuivre ma carrière avec les Hurricanes. Je n’ai entendu que des choses positives au sujet de l’organisation, des partisans et de la ville de Raleigh. J'ai hâte de me joindre aux Canes et de leur offrir le meilleur de moi-même pour atteindre l'objectif ultime au hockey.»

Samedi, le directeur général du CH, Marc Bergevin, a annoncé qu’il n’égalait pas l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $, comprenant un boni à la signature symbolique de 20 $, faite sept jours plus tôt par son homologue Don Waddell. La formation montréalaise a ainsi reçu en compensation un choix de premier tour et un autre de troisième.

Le Finlandais était joueur autonome avec compensation depuis le 28 juillet après avoir écoulé son contrat d’entrée de trois ans.

Kotkaniemi, le troisième choix au total du repêchage de 2018, a amassé cinq buts et 20 points en 56 matchs la saison passée pour un total de 22 buts et 62 points en 171 rencontres dans la LNH. Il a ajouté huit points en 19 matchs éliminatoires au cours du récent périple jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Dvorak en renfort

Peu de temps après avoir prononcé son divorce avec Kotkaniemi, Bergevin a acquis le centre de 25 ans Christian Dvorak, des Coyotes de l'Arizona.

En retour, les Coyotes obtiendront le meilleur choix entre celui de premier tour des Canadiens au repêchage de 2022 et celui de premier tour des Hurricanes au repêchage de 2022 (acquis en retour de Kotkaniemi) et le choix de deuxième tour des Canadiens au repêchage de 2024. Toutefois, si le meilleur des deux premiers choix se situe dans le top 10, les Coyotes recevront alors l'autre.

Dvorak, un joueur responsable défensivement doté d'une bonne touche offensive, a inscrit 17 buts et 14 aides en 56 matchs la saison dernière.