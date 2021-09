«Il y a eu des hauts et des bas» -Kotkaniemi

Maintenant un membre à part entière des Hurricanes de la Caroline, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi s’est bien gardé de jeter de l’huile sur le feu, se contentant surtout de dire qu’il avait apprécié son séjour avec le Canadien de Montréal, tout en exprimant son enthousiasme à l’aube du prochain chapitre de sa carrière.

Ayant vu la veille son ancienne équipe renoncer à l’idée d’égaler l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $ des Ouragans, le hockeyeur de 21 ans a discuté avec les médias en vidéoconférence, dimanche avant-midi, en compagnie de son nouveau directeur général, Don Waddell. Préférant ne pas trop en dire sur l’allure de ses dernières négociations avec le DG du Canadien, Marc Bergevin, Kotkaniemi a voulu retenir le plus d’éléments positifs de son séjour dans la métropole québécoise.

«Je garderai de bons souvenirs, je me suis fait plusieurs amis là-bas. On a eu un beau parcours, mais il y a eu des hauts et des bas. En revanche, je n’ai que de bonnes choses à dire sur l’équipe», a-t-il dit, ajoutant qu’avec la présence du CH en finale de la Coupe Stanley, l’été «fut court et on a eu peu de temps pour négocier».

Aussi, le numéro 15 des «Canes» voit le futur avec optimisme.

«Il s’agit d’une belle opportunité, ça me donne de l’assurance qu’une équipe me fasse confiance, a-t-il indiqué. Je savais que la Caroline mise sur une excellente formation. Elle sera une aspirante à la coupe l’an prochain et je voulais faire partie de ce genre de club. Il y a quelques Finlandais [notamment Sebastian Aho et Teuvo Teravainen] et j’ai entendu seulement de bonnes choses sur l’organisation et la ville de Raleigh.»

«Pas une vengeance»

De son côté, Waddell a mentionné que la décision de soumettre une offre à Kotkaniemi ne constituait pas une réplique à celle déposée sur la table d’Aho deux ans auparavant, proposition qui avait été égalée par la Caroline.

«On a soumis une offre pour obtenir le joueur et pas pour le simple fait d’en déposer une. Cela était sensé pour nous d’acquérir un joueur talentueux de 21 ans», a-t-il affirmé en spécifiant que les Hurricanes avaient tenté de conclure une transaction pour mettre la main sur Kotkaniemi la semaine précédant la signature de la proposition.

«Ce n’était pas une vengeance, on parlait déjà de ce joueur qu’on apprécie. Tout était question de lui, a-t-il poursuivi, avant de revenir rapidement sur le fameux boni de signature de 20 $ consenti à l’attaquant. Tout ce qui concerne la diffusion sur le web, c’était une question de marketing. On veut garder notre marché, bâtir notre base de partisans. Ce n’est rien contre Montréal. Aussi, notre équipe des réseaux sociaux a déjà eu de bons compliments de la part de la ligue.»

Par ailleurs, Waddell a déclaré que sa nouvelle acquisition amorcera la campagne à l’aile gauche, justifiant le tout par la présence au centre d’Aho, de Jordan Staal et de Vincent Trocheck.

La saison dernière, Kotkaniemi a récolté cinq buts et 15 mentions d’aide pour 20 points en 56 rencontres. Dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, le troisième choix au total du repêchage 2018 a récolté 62 points en 171 matchs du calendrier régulier, ainsi que 12 autres en 29 duels éliminatoires.