Christian Dvorak: «un coup fumant de Bergevin»

Plusieurs observateurs du monde du hockey ont salué la décision de Marc Bergevin de refuser l’offre hostile des Hurricanes pour acquérir Jesperi Kotkaniemi et d’obtenir ensuite Christian Dvorak en renfort.

Yvon Pedneault fait partie de ce groupe. L’analyste de TVA Sports croit que le directeur général des Canadiens a réalisé «un coup fumant» samedi.

«Bergevin avait un autre lapin dans son chapeau. Il a réalisé un coup fumant en tranchant le débat au sujet de Kotkaniemi et en s’assurant que le Canadien colmate cette brèche à la position de centre de l’organisation... et sans pour autant toucher aux effectifs de la présente édition », a-t-il écrit dans sa chronique de dimanche dans Le Journal de Montréal.

«Ce qu’on doit retenir de l’affaire Kotkaniemi, c’est que Bergevin a fait sursauter quelques-uns de ses homologues dans le dossier Sebastian Aho, mais il a sûrement reçu plusieurs appels pour le féliciter sur la façon dont il a manipulé le dossier "KK", affirme Pedneault. Non seulement a-t-il refusé d’égaler l’offre ridicule des Hurricanes, mais il a sûrement retenu l’attention des directeurs généraux sur l’art de profiter d’une situation et en tirer des conclusions plus que satisfaisantes.»

À son avis, Bergevin a ainsi «confirmé encore une fois qu’il est un décideur qui ne craint pas de prendre des risques et qu’il est bien servi par son flair».

Peu de temps après avoir prononcé son divorce avec Kotkaniemi, Bergevin a acquis Dvorak des Coyotes de l'Arizona, samedi.

En retour du centre de 25 ans, les Coyotes obtiendront le meilleur choix entre celui de premier tour des Canadiens au repêchage de 2022 et celui de premier tour des Hurricanes au repêchage de 2022 (acquis en retour de Kotkaniemi) et le choix de deuxième tour des Canadiens au repêchage de 2024. Toutefois, si le meilleur des deux premiers choix se situe dans le top 10, les Coyotes recevront alors l'autre.

Dvorak, un joueur responsable défensivement doté d'une bonne touche offensive, a inscrit 17 buts et 14 aides en 56 matchs la saison dernière.