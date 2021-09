Le Rouge et Or encore face à l'inconnu

Après avoir défié l’inconnu la semaine dernière face à McGill, le Rouge et Or de l'Université Laval a un autre défi similaire devant lui puisqu’il affronte de nouveau un adversaire qui n’a pas joué depuis près de deux ans : les Stingers de Concordia.

Cet affrontement sera diffusé cet après-midi à TVA Sports à compter de 14h.

La différence est que les Stingers ont eu tout le luxe d’étudier la rencontre de la dernière semaine du Rouge et Or, tandis que la troupe de Glen Constantin n’a eu que des bandes vidéo datant de 2019 à se mettre sous la dent.

Selon l’entraîneur-chef, ce n’est cependant pas nécessairement négatif.

«En tenant compte de la situation de la pandémie, je pense que j’aurais préféré avoir la situation des Stingers en ayant quatre semaines de camp d’entraînement pour me préparer tout en conservant un côté stratégique secret pour le match, a-t-il affirmé. D’un autre côté, je suis quand même content d’avoir disputé un vrai match avec tes joueurs qui ont vu la vraie intensité d’un match universitaire. Il y a des avantages aux deux scénarios.»

Son vis-à-vis, Brad Collinson, y voit quant à lui un avantage.

«C’est certain que ça va nous aider et on va essayer de tirer profit de cet avantage. J’ai trouvé globalement que McGill et Laval avaient bien joué. Il n’y avait pas de grande surprise dans ce que le Rouge et Or a présenté sur le terrain, mais il y a toujours des petits détails différents qu’ils ajoutent et sur lesquels on doit se préparer.»

La semaine dernière, le Rouge et Or a amorcé sa saison 2021 avec une victoire serrée de 17-11 aux dépens des Redbirds.