Les Blue Jays reçoivent un peu d’aide des Orioles

Les Orioles de Baltimore ont donné un bon coup de main aux Blue Jays de Toronto en venant à bout des Yankees au compte de 4 à 3, samedi à New York, même s’ils ont bien failli s’écrouler.

Les visiteurs se dirigeaient en effet vers un match sans point ni coup sûr après six manches, mais une erreur du joueur de deuxième but Jahmai Jones en septième manche a semblé ébranler le club, dernier au classement de la Ligue américaine et dont la confiance est bien fragile.

Ainsi, Gleyber Torres a réussi le premier coup sûr des Bombardiers du Bronx quelques instants plus tard. Joey Gallo a ensuite cogné un circuit bon pour deux points lors du tour au bâton suivant, créant ainsi l’égalité 3 à 3.

Les Orioles ont toutefois répliqué lors de l’engagement ultime. Après avoir rempli les coussins aux dépens d’Aroldis Chapman (5-4) sans qu’un seul retrait soit enregistré, ils ont inscrit le point victorieux grâce à un ballon-sacrifice de Pedro Severino. Cole Sulser (4-3) a ensuite fermé les livres en effectuant les trois derniers retraits de la rencontre.

Le partant Chris Ellis a certainement eu son mot à dire dans cette victoire, puisqu’il n’a donné que trois buts sur balles en cinq manches avant d’être retiré du monticule.

Les Red Sox tiennent bon

Au Fenway Park, les Red Sox de Boston ont évité la tenue d’une manche supplémentaire et l’ont emporté 4 à 3 après que les Indians de Cleveland aient effectué une poussée de trois points en neuvième.

Bobby Bradley a entamé la dernière manche avec un double bon pour un point et Franmil Reyes a fait compléter son tour de sentier à celui-ci en étirant les bras pour créer une égalité avec un tour au bâton à faire en temps régulier.

Alex Verdugo s’est alors chargé de fermer les livres en réussissant un simple qui a permis à Taylor Motter de traverser le marbre.

Rafal Devers a cogné sa 33e longue balle de la campagne en septième, ce qui a permis au «Sox» de prendre une avance initiale de 3 à 0.

Course aux séries

Avec ce gain, les Red Sox s’approchent à un demi-match de Yankees qui détiennent le titre de meilleurs deuxièmes dans l’Américaine. Les Athletics d’Oakland affichent quatre parties de retard sur la formation du Massachusetts, qui détient le dernier billet pour les séries éliminatoires.

Les Mariners de Seattle (4,5) et les Blue Jays de Toronto (5) suivent également les Red Sox.