Décès de Zacarias Zapata: un coroner enquête

Au lendemain de l’annonce du décès de la boxeuse mexicaine de 18 ans, Jeanette Zacarias Zapata, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault a indiqué que le Bureau du coroner enquêtera sur cette tragédie.

Zapata a succombé à ses blessures, jeudi, après avoir subi un knock-out contre Marie-Pier Houle lors d’un gala du Groupe Yvon Michel (GYM) présenté samedi dernier au stade IGA. Son décès a été confirmé à 15 h 45 à l’hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, où elle avait été plongée dans un coma artificiel après le combat.

«Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la boxeuse Jeanette Zacarias Zapata, a réagi la politicienne par l’entremise de son compte Twitter, vendredi matin. [Le Bureau du coroner] procédera à une investigation sur les causes probables et les circonstances ayant mené au décès de l’athlète.»

Une loi archaïque

L’incident a fait fortement réagir le député de Marquette et critique libéral en matière de sports, Enrico Ciccone, qui a réclamé rien de moins qu’une refonte de la loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, adoptée en 1993.

L’ancien hockeyeur, qui s’est battu à plus de 80 reprises pendant des matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH), estime en effet que la médecine a fait des progrès énormes et que la loi doit être adaptée en tenant compte des nouvelles connaissances.

«Il faut absolument agir, a-t-il martelé lors d’une entrevue à l’émission "Mario Dunont" sur les ondes de LCN, vendredi. La Régie suit encore les protocoles des années 1990, mais on sait que la science du sport évolue chaque jour et que les données sont maintenant importantes sur les commotions cérébrales.»

«Aujourd’hui, il faut les prendre en considération, et c’est pour cette raison qu’on doit absolument se réunir avec le monde de la boxe, pour tenter de trouver des solutions à court, mais aussi à long terme. Ça ne peut plus continuer comme ça. On voit en moyenne 13 décès par année sur la planète dans le ring.»

Un registre demandé

M. Ciccone n’exclut pas la tenue d’une commission d’enquête, mais il préfère attendre le rapport du coroner avant de se prononcer. Il est par ailleurs revenu sur le projet de loi 196 qu’il a déposé à l’Assemblée nationale en avril 2019 et qui permettrait de mettre en place un registre des commotions cérébrales chez les mineurs.

Zapata avait subi une autre défaite par K.-O. au mois de mai dernier, face à Cynthia Lozano. Elle avait eu besoin d’un moment pour se relever après le combat.

«Quand on voit cette problématique, il faut être capable d’avoir un registre de commotions cérébrales chez les athlètes. Il y en a un dans la NCAA. Ici au Québec, on n’a pas ces informations-là.»