BriseBois : le propriétaire du Lightning est clair

En se fiant aux propos du propriétaire du Lightning de Tampa Bay, Jeff Vinik, il faut s’attendre à ce que le directeur général Julien BriseBois signe bientôt une prolongation de contrat.

Dans un entretien avec le site sportif The Athletic, le multimillionnaire n’a laissé aucune place à l’interprétation par rapport à ses intentions concernant le DG québécois, dont la présente entente se terminera à la conclusion de la saison 2021-2022.

«Julien a fait un fantastique boulot. Il s’agit d’une personne fantastique et il y a de très fortes chances que nous allons prolonger son contrat prochainement», a indiqué Vinik.

On peut comprendre le propriétaire des «Bolts», puisque sa formation a remporté la coupe Stanley lors des deux dernières saisons de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il n’est toutefois pas à l’abri d’une surprise, comme ce fut le cas avec Steve Yzerman en 2018. À l’époque, l’ancien attaquant avait renoncé à son rôle de DG pour ensuite être embauché pour le même poste chez les Red Wings de Detroit.

«C’était vraiment une surprise. Je ne l’ai pas vu venir, a révélé Vinik. Dans les cas des transitions entre Tod [Leiweke, l’ancien président de l’équipe] et Steve Griggs, et entre Steve et Julien, je ne pouvais pas imaginer qu’elles se déroulent aussi bien. C’est tout à leur honneur.»

Des remerciements

Vinik a aussi révélé qu’il avait remercié Leiweke et Yzerman pour le travail qu’ils ont fait et qui a éventuellement permis à son club de devenir une puissance de la LNH.

«J'ai parlé à Steve depuis que nous avons gagné et j'ai aussi parlé à Tod. Je leur suis éternellement reconnaissant pour les efforts considérables qu’ils ont faits pour faire avancer les choses. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans eux. Leurs rôles sont passés à de nouveaux dirigeants et ils ont formé ces dirigeants. Ils doivent donc obtenir du crédit. Quand je regarde en arrière, mon travail était terminé après six mois, soit lorsque j'ai embauché Steve Yzerman et Tod Leiweke.»

La bonne personne

Parlant des gens qu’Yzerman a embauchés, il y a justement BriseBois.

«Il n’y a jamais eu un doute dans mon esprit que Julien était la bonne personne pour l’emploi, a affirmé Vinik. Il est venu comme il a été annoncé, c’est-à-dire vraiment intelligent, super compétent et très pratique. Je m'attendais à toutes ces choses et elles se sont toutes avérées. Mais ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est qu’il a identifié les besoins spécifiques de l'équipe, ciblé certains joueurs et obtenu ceux-ci pendant deux années consécutives.»

«Cela ne fonctionne généralement pas de cette façon, c’est-à-dire de pouvoir soulever une transaction spécifique conclue par un DG pour permettre à une équipe de s’élever au-dessus de la mêlée. [...] Il aime plaisanter en disant qu'il a été très chanceux et que les choses ont fonctionné d’elles-mêmes. Il y a cependant des preuves concrètes que ses gestes ont joué un rôle important dans [...] nos deux coupes Stanley.»