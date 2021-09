Joel Farabee à Philadelphie pour six ans de plus

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Joel Farabee a accepté jeudi une prolongation contractuelle de six ans, d’une valeur de 5 millions $ par saison.

L’entente sera en vigueur l’an prochain, car le hockeyeur de 21 ans doit compléter en 2021-2022 son pacte de trois ans. Il aurait pu devenir joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine campagne.

«Le fait d’avoir signé cette entente avant le début de la saison me rend très heureux», a déclaré Farabee, dont les propos ont été rapportés par le site web des Flyers.

«J’ai connu une bonne saison l’an dernier et je veux vraiment poursuivre sur ma lancée. Je suis heureux que les deux camps en soient venus à une entente et je suis très excité d’être à "Philly" pour les sept prochaines années.»

Farabee a inscrit 20 buts et 18 mentions d’aide pour 38 points en 55 rencontres lors du dernier calendrier régulier. En 2019-2020, il avait obtenu 21 points en 52 matchs à ses débuts dans la Ligue nationale.

L’Américain a été un choix de premier tour, le 14e au total, des Flyers au repêchage 2018.

«Être repêché par Philadelphie était probablement la meilleure chose pour moi, a affirmé Farabee. Je ne suis pas loin de chez moi et j'ai pu venir ici au cours des derniers étés. J'ai passé beaucoup de temps ici à travailler sur mon corps et d’autres choses comme ça. Je me sens vraiment bien avec les joueurs que nous avons ici, les gars que nous avons dans le vestiaire. Je suis vraiment impatient de voir l'avenir et je pense que ces prochaines années vont être de grandes années pour "Philly".»