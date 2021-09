AEW et WWE: aux antipodes!

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat, à travers les récentes nouvelles et rumeurs, comparent les deux principales organisations de lutte, soit la WWE et AEW, en ce qui concerne leur philosophie d’entreprise.

De plus, ils font leurs prédictions pour All Out, reviennent sur les derniers événements de la NWA et Kevin y va de ses prédictions pour New Japan.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!