Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur les libérations de Bray Wyatt et Ric Flair du côté de la WWE, ainsi que des possibles arrivées de CM Punk et Ruby Soho du côté d’AEW.

Les deux animateurs font également un tour d’horizon des nouvelles concernant la lutte québécoise, LuFisto, 2.0, Nick Gage, Upper Deck et bien plus.

Un autre épisode à ne pas manquer!