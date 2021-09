Les meilleurs entraîneurs de l'histoire de la LNH

Ils ne peuvent sauter sur la glace et marquer des buts, mais ils sont des architectes importants des succès de leur équipe. Voici une liste des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.

Scotty Bowman

Il est l’entraîneur-chef qui a remporté le plus de matchs en carrière dans la LNH avec 1244. Il a aussi soulevé la coupe Stanley à neuf reprises : cinq fois avec le Canadien, une fois avec les Penguins et trois fois avec les Red Wings. Il a aussi mis la main sur deux trophées Jack-Adams.

Jack Adams

Le trophée remis au meilleur entraîneur-chef de la Ligue nationale porte désormais son nom. Il a été derrière le banc des Cougars de Détroit et puis des Red Wings pendant 20 saisons, soulevant la coupe Stanley trois fois.

Al Arbour

Il est le chef d’orchestre ayant mené les Islanders de New York à quatre coupes Stanley consécutives entre 1980 et 1983.En 1978-1979, il a remporté le trophée Jack-Adams.

Toe Blake

Entraîneur-chef du Canadien de Montréal dans les années 50 et 60, Toe Blake a dirigé l’une des plus grandes dynasties de l’histoire du sport. Il a remporté la coupe Stanley à 8 reprises, dont cinq fois de suite entre 1956 et 1960.

Dick Irvin

Juste avant Toe Blake, le Canadien pouvait compter sur Dick Irvin ! Il a remporté la coupe Stanley à Toronto, avant d’en ajouter trois à son palmarès derrière le banc du Tricolore.

Joel Quenneville

Depuis le début des années 2000, les partisans n’ont pas vu beaucoup de dynasties s’installer dans la LNH, sauf peut-être celle des Blackhawks de Chicago, avec Joel Quenneville derrière le banc. L’équipe a remporté trois coupes Stanley en six saisons. Quenneville a aussi un Jack-Adams à son palmarès, alors qu’il était l’entraîneur des Blues de St. Louis en 1999-2000.

Pat Burns

Il a mené le Canadien en finale de la coupe Stanley en 1989, mais Burns devra finalement attendre à 2003, avec les Devils, avant de soulever le trophée tant convoité. Au cours de sa carrière, il a mis la main sur trois Jack-Adams. Un record qui tient toujours dans la LNH.

Darryl Sutter

Il est l’architecte derrière les deux conquêtes de la coupe Stanley des Kings de Los Angeles en 2012 et 2014. En 2004, il était l’entraîneur-chef des Flames qui sont passés à un seul match de remporter la coupe.

Ken Hitchcock

Entraîneur-chef pendant trois décennies dans la LNH, Hitchcock a remporté la coupe Stanley en 1999 avec les Stars de Dallas. En 2012, il a mis la main sur le Jack-Adams alors qu’il était derrière le banc des Blues. Ses 849 victoires en tant qu’entraîneur le place dans le top 10 de tous les temps.

Glen Sather

Il a entraîné les puissants Oilers d’Edmonton dans les années 80, soulevant la coupe Stanley à quatre reprises sur une période de 5 ans. Il a remporté le Jack-Adams en 1985-1986.

Autres noms à considérer :