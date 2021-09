Cizikas demeure avec les Islanders

L’attaquant Casey Cizikas et les Islanders de New York auraient officialisé une entente qui les lierait pour les six prochaines saisons.

Le salaire exact qu’empochera l’athlète de 30 ans n’a pas été dévoilé, mais il s’agirait d’une moyenne d’environ 2,5 millions $ par année, selon The Athletic. Le journaliste Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, avait relaté une nouvelle similaire au début du mois d’août, mais la formation new-yorkaise n’avait jamais fait une annonce officielle.

Il s’agirait d’une bonne affaire pour l’organisation de la Grosse Pomme, puisque Cizikas aurait initialement demandé un salaire annuel de 4 millions $, selon le «New York Post».

L’Ontarien a passé l’ensemble de sa carrière avec les «Insulaires», lui qui a été repêché durant la quatrième ronde (92e au total) du repêchage de 2009. En 590 matchs dans le circuit Bettman, il a amassé 185 points. Ce n’est toutefois pas pour ses talents offensifs, mais plutôt pour ceux dans sa propre zone, ainsi que dans les cercles de mises en jeu que Cizikas a fait sa renommée.

Cizikas a été un acteur important des deux derniers parcours éliminatoires des siens, lui qui a respectivement amassé deux et cinq points en 2020 et 2021. À chaque occasion, les Islanders ont baissé pavillon devant le Lightning de Tampa Bay lors du tour précédent la finale de la coupe Stanley.