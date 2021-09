À voir: des images troublantes de Zapata

Une vidéo d’un combat de Jeanette Zacarias Zapata, qui s’est déroulé en mai dernier au Mexique, a circulé sur les réseaux sociaux lundi soir. La séquence, dont Le Journal de Montréal a obtenu copie, est alarmante.

Lors de cette soirée, Zapata affrontait Cynthia Lozano, une Mexicaine de 35 ans, qui détenait une fiche invaincue (8-0, 6 K.-O.).

Dans cette séquence de trois minutes (à voir dans la vidéo ci-dessus), on voit la conclusion du combat de six rounds entre Zapata et Lozano. Après un échange musclé, Zapata reçoit une gauche qui l’envoie au plancher. Elle l’a encaissé du côté gauche du visage comme la puissante droite de Houle samedi dernier.

Elle ne se relève pas et Lozano remporte le combat. Dans les secondes après la fin du combat, la Mexicaine s’allonge sur le ring pour reprendre ses esprits. Ses entraîneurs sont à son chevet. On remarque également la présence d’un médecin.

Après quelques minutes, Zapata a été capable de s’asseoir avant de quitter le ring par ses propres moyens. Par la suite, elle aurait quitté le Arena Coliseo, situé dans une ville du nord-est du Mexique, sans problème.

La publication de cette vidéo a provoqué plusieurs réactions et questions sur les réseaux sociaux. Le matchmaker de GYM, Vincent Morin, qui a conclu l’entente pour le combat entre Zapata et Marie-Pier Houle, n’avait pas vu cette séquence vidéo avant sa diffusion.

«Nous n’avons pas eu accès à cette vidéo avant d’entamer les négociations avec Zapata, a mentionné Morin au Journal de Montréal. C’est sûr que j’aurais aimé la voir. On savait qu’elle avait perdu par knockout, mais on ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles elle l’avait encaissé.

«Si je l’avais vu avant, Marie-Pier (Houle) n’aurait pas boxé samedi dernier.»

«Ce n’est pas ce que tu veux comme adversaire»

Avant la diffusion de cette vidéo, il y avait peu d’informations sur le combat Zapata-Lozano sur la toile. L’entraîneur de Houle, Sébastien Gauthier, ne savait pas qu’elle existait.

«La seule vidéo que j’avais trouvé sur le web, c’était celle du duel entre Zapata et Alma Ibarra, a expliqué l’ancien pugiliste. Pour le combat de mai, tout ce que j’avais déniché, c’était un article en espagnol.

«Ça parlait d’un combat déchaîné où les deux boxeuses s’étaient échangées plus de 300 coups de poing. On parlait d’une chute au plancher avec un coup au corps. Ce que j’ai vu dans la vidéo, c’est une chute d’épuisement.

«Selon ce que je sais, elle n’est pas allée à l’hôpital. Elle est rentrée à la maison après le combat.»

À première vue, Lozano n’avait pas la force de frappe de Houle.

«Lozano casse ses adversaires avec son volume de coups et non sa puissance, a précisé Gauthier. Si j’avais vu cette vidéo durant notre camp, Marie-Pier ne l’aurait pas affronté. Ce n’est pas ça que tu veux comme adversaire.

«Avec sa suspension, Zapata ne pouvait pas être plus en forme qu’elle était à son arrivée à Montréal. Pourtant, lors des trois premiers rounds, elle était compétitive.»

Mal en point?

Cette vidéo soulève certaines questions sur les rapports médicaux qui ont été émis par la Commission athlétique du Mexique. Est-ce qu’ils auraient pu être falsifiés afin de permettre Zapata de se battre contre Houle samedi dernier?

«Tous les documents médicaux étaient authentiques. Pour être sûr du contenu qui était en espagnol, on les a fait traduire par une personne certifiée. Zapata n’était plus sous le coup d’une suspension.

«Selon les médecins mexicains, elle était en super condition physique. Tout le monde a fait les choses dans les règles de l’art. Personne n’a fait les coins ronds. Je tiens à préciser qu’on a une des meilleures commissions athlétiques au monde.»

video-1630372696 (1) -

Le gouvernement réagit

La boxe professionnelle au Québec est supervisée par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Celle-ci fait partie du ministère de la Sécurité publique. Hier, on a obtenu une réaction du bureau de la ministre Geneviève Guilbault.

«Des évènements comme celui de samedi nous troublent profondément, a mentionné l’attaché de presse, Amélie Paquet. Nos pensées sont avec la boxeuse.

«La boxe est un sport soumis à des règles rigoureuses, supervisées par la RACJ et celle-ci analyse les événements de samedi soir.»

Il faut préciser que Zapata avait passé tous les tests médicaux exigés par la RACJ pour monter sur le ring contre Houle. De plus, c’est un comité et non seulement une seule personne qui a approuvé l’affrontement.

En terminant, il n’y a pas eu d’amélioration ou de régression quant à l’état de santé de Zapata, hier, alors qu’elle en était à sa troisième journée dans un coma artificiel.