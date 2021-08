Les Canadiennes pulvérisent les Allemandes

Il y avait un monde de différences entre l’équipe canadienne et les représentantes de l’Allemagne, samedi à Calgary, durant leur match de quart de finale au Championnat du monde de hockey sur glace féminin, qui s’est terminé par une victoire de 7 à 0 du pays hôte.

Les Canadiennes ont secoué les cordages à sept reprises et on seulement permis trois tirs sur le filet d’Emerance Maschmeyer. La première période a été celle où la gardienne des représentantes de l’unifolié a été le plus occupé, elle qui a dû bloquer deux lancers. Elle en a arrêté un supplémentaire au dernier engagement.

En attaque, Mélodie Daoust et Natalie Spooner ont été les plus productives, avec trois points chacune. La Québécoise Marie-Philip Poulin effectuait pour sa part un retour au jeu, après avoir raté le dernier match qualificatif des siennes, contre les Américaines. Elle a noirci la feuille de pointage en deuxième période, lorsqu’elle a fait scintiller la lumière.

C’est toutefois Ashton Bell qui a inscrit le but gagnant, dès la 89e seconde de jeu.

Au total, les Canadiennes ont dirigé 52 rondelles sur le filet adverse. La gardienne Franziska Albl a laissé cinq buts sur 27 tirs lors des deux premières périodes, tandis que sa remplaçante, Sandra Abstreiter, a cédé deux fois sur 25 tirs au dernier engagement.

En demi-finale, la troupe de Troy Ryan se mesurera aux représentantes de la Suisse ou de la République Tchèque, en fonction du résultat entre ces dernières et les Finlandaises dans le dernier duel quart de finale, disputé tard en soirée, heure de Calgary.