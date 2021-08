Ryan Poehling signe pour deux ans

Le Canadien de Montréal a accordé vendredi un contrat de deux saisons à l'attaquant Ryan Poehling, qui détient ainsi un pacte valide jusqu'à la fin de la campagne 2022-2023.

L'entente, à deux volets pour la première année, rapportera à Poehling 750 000 $ dans la Ligue nationale et 225 000 $ dans la Ligue américaine. Il touchera 750 000 $ pour la deuxième année du pacte, celle-ci à un volet.

• À lire aussi: CH: l'audacieux espoir qui pourrait tout changer

• À lire aussi: «La situation pourrait être différente le 22...» - Ducharme

Le hockeyeur de 22 ans a mené le Rocket de Laval, club-école du Tricolore, en 2020-2021 avec 25 points en 28 rencontres. À sa deuxième année chez les professionnels, l'attaquant de 6 pi et 2 po et 197 lb a établi des sommets personnels dans la LAH avec 11 buts et 14 aides, ainsi que pour son total de points.

Poehling a été sélectionné au premier tour, soit au 25e rang, par le Canadien en 2017.