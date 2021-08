Nouveaux développements dans le dossier Eichel

Le capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, aurait décidé de s’adjoindre les services de l’agent Pat Brisson pour représenter ses intérêts.

C’est ce qu’a indiqué vendredi le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman. Jusqu’à ce jour, le hockeyeur américain comptait sur Peter Fish et Peter Donatelli pour négocier avec le club de l’État de New York.

D’ailleurs, les relations entre Eichel et les Sabres ne sont pas au beau fixe, surtout que le joueur s’attendait à être échangé avant le 28 juillet, journée d’ouverture du marché de l’autonomie dans la Ligue nationale de hockey. Deux jours plus tard, Fish et Donatelli avaient émis un communiqué dans lequel ils admettaient leurs attentes non comblées.

Désaccord

Eichel estime qu’une intervention chirurgicale visant à traiter une hernie discale réglera son problème, mais Buffalo n’est pas de cet avis et son personnel médical croit que le remplacement d’une vertèbre n’est pas recommandé, d’autant plus que cela n’a jamais été testé sur un patineur de la Ligue nationale. Le différend continue donc de nuire aux liens entre les deux parties, même si un accord semblait conclu en juillet. Le changement d’agent laisse présager au contraire que le cas est loin d’être réglé.

«Il y a eu une sorte de débranchement entre moi et le club. Ce fut difficile par moments. Actuellement, le plus important est de m’assurer d’être en santé et de trouver le moyen de jouer au hockey l’an prochain, nonobstant l’endroit», avait dit le joueur de centre aux médias en mai.

À propos d’un possible échange, le prix exigé par les Sabres serait trop élevé au goût de plusieurs formations intéressées à l’acquérir. De plus, le contrat onéreux d’Eichel, qui doit gagner 10 millions $ annuellement jusqu’à la fin de 2025-2026, constituerait un frein. Quant au directeur général Kevyn Adams, il a récemment affirmé être peu pressé de transférer le principal concerné.

La saison passée, l’athlète de 24 ans a récolté 18 points en 21 rencontres, mais seulement deux buts. En six ans, il a totalisé 355 points en 375 affrontements, amassant 36 buts lors de la campagne 2019-2020. Selon ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet, les Ducks d’Anaheim, les Flames de Calgary et le Wild du Minnesota sont au nombre des formations ayant manifesté leur intérêt pour le pivot.

L’organisation de Brisson, Creative Artists Agency, gère les dossiers de plusieurs joueurs, incluant les vedettes Sidney Crosby et John Tavares.