«Le projet commence» - Kevin Gilmore

Kevin Gilmore s'est montré satisfait de ce qu'il voit sur le terrain depuis le début de la saison de son équipe.

Le président du CF Montréal a fait cette déclaration lors d'une entrevue avec Frédérique Guay, avant le match de vendredi.

«Lorsqu’Olivier est arrivé ici, on voulait changer de philosophie. On ne voulait pas aller chercher des grands joueurs, on voulait créer des grands joueurs ici. Le projet commence. Nous sommes extrêmement contents du progrès. On regarde ça à long terme.»

Gilmore a également avoué que tout n'était pas très clair concernant la situation du passeport vaccinal qui doit entrer en vigueur la semaine prochaine.

«On tente d'avoir des clarifications avec la santé publique. On a un appel avec eux la semaine prochaine. Ma question est de savoir, si ça s'applique, est-ce qu'on peut aller à pleine capacité ou si c'est une mesure complémentaire aux mesures existantes.»

