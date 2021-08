Le milieu de terrain Samuel Piette a connu un fort match dans la victoire de 3-1 du CF Montréal contre le Toronto FC, vendredi soir au Stade Saputo.

Invité par son entraîneur à jouer plus haut à la suite de l’expulsion du Torontois Noble Okello tôt dans le match, Piette a laissé parler ses instincts offensifs et ça a rapidement payé, alors que le Québécois a donné les devants 1-0 à Montréal en sautant sur le retour d’un coup franc de Djordje Mihailovic.

«Je savais en fait que sur le coup franc, Djordje avait pas vraiment d'autres option que la mettre fort du côté du gardien, donc j'ai anticipé un retour, a d’abord indiqué Piette, après le match. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il ne fallait pas être hors-jeu, et je me suis dit que j'allais prendre ce rebond-là. J'ai été chanceux que le retour me soit arrivé directement sur la poitrine. Dès que c'est arrivé dans mes pieds, je me suis dit "je pense que je vais marquer!". C'est ce qui est arrivé!»

Piette touche la cible! -

Piette, en raison de sa position habituelle de milieu défensif, ne marque pas souvent. En fait, c’était seulement son deuxième but depuis son arrivée avec le club en 2017.

«C'est vraiment un sentiment de fierté, un honneur, a assuré le numéro six. De représenter ce club et cette ville, d'avoir la chance de marquer ce premier but contre Toronto, c'est un sentiment indescriptible. C'est sûr que dans les minutes suivantes, j'étais un peu sur un nuage. C'est un rêve de petit gars qui se réalise!»

Voyez son point de presse en vidéo principale.