Stephen Curry a parlé de longévité avec Tom Brady

Dans sa quête pour prolonger au maximum sa carrière de joueur de basketball, Stephen Curry a demandé conseil au quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady.

Curry vient d’accepter un contrat de quatre ans, d’une valeur de 215 millions $, avec ses Warriors de Golden State et sera âgé de 37 ans à la fin de celui-ci. Celui qui a été nommé deux fois joueur par excellence de la NBA s’est donc entretenu avec Brady, en quête d’un huitième Super Bowl à 44 ans.

«En fait, je lui en ai parlé personnellement, a dit Curry dans une entrevue avec le réseau NBC Sports publiée mardi. Il est maintenant au point où il peut regarder en arrière et en parler avec une certaine autorité et expérience.»

«Il m’a même dit qu’au début de la trentaine, à la mi-trentaine et à la fin, il se disait toujours: "je pense avoir encore deux ans de plus en moi. Reste. Fais tout ce que tu peux pour rester en forme physiquement et mentalement." Et puis, vous le répétez deux ans plus tard. Et encore.»

Le présent avant tout

Curry est toutefois encore bien loin d’envisager un plan de ce genre et pour l’instant, son approche est de se concentrer sur le présent, lui qui est au sommet de son art. Il a en effet mené la NBA avec une moyenne de 32 points par rencontre en 2021.

Et si les Warriors ont terminé au neuvième rang de l’Association de l’Ouest avant d’être éliminés lors des miniséries, Curry visera malgré tout un quatrième sacre depuis ses débuts avec l’équipe, en 2009.

«Il s’agit juste de rester dans le moment, de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas trop se mettre de pression avant d’arriver à ce moment-là, a expliqué Curry. Il faut tout faire pour se préparer pour le moment présent et pour l’avenir. Vivre dans l’instant présent vous mènera naturellement vers ce moment. Donc, j’ai une vision, mais pour l’instant, je me concentre juste sur les 12 prochains mois.»