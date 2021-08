Club de la NBA: «Montréal est parfaitement adaptée»

Le chef du parti Mouvement Montréal et candidat à la mairie de Montréal en 2021, Balarama Holness, a annoncé vendredi qu’il travaillerait à amener une équipe de la NBA au sein la Métropole.

S’il est élu, l’ancien joueur des Alouettes de Montréal soutient qu’il travaillerait avec des chefs d'entreprise et des leaders communautaires pour faire aboutir ce projet.

«Au cours des dernières années, nous avons assisté à un regain d'intérêt pour le basketball dans toute la région, qui a sans aucun doute été accéléré par le récent championnat des Raptors de Toronto, et par le succès des vedettes nées à Montréal dans la NBA, comme Chris Boucher, Khem Birch et Luguentz Dort. Cela a permis de donner une assise solide à ce sport, qui connaît une croissance internationale sans précédent», a déclaré Holness, par voie de communiqué.

Par ailleurs, l’homme politique affirme aussi que la ville possède déjà les infrastructures nécessaires pour accueillir ce genre de nouveauté, tout en soulignant qu’on y a déjà tenu des matchs présaison.

«En tant que grande métropole internationale avec l'une des populations les plus diversifiées au monde sur le plan culturel et linguistique, Montréal est parfaitement adaptée pour prendre sa place parmi les villes NBA d'Amérique du Nord, et pour que son nom brille davantage devant un public mondial.»