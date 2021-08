Valtteri Filppula s’en va en Suisse

L’attaquant Valtteri Filppula quittera l’Amérique du Nord pour la Suisse, puisqu’il s’est entendu avec le Genève-Servette HC, a annoncé l’organisation mardi.

Âgé de 37 ans, Filppula était joueur autonome depuis quelques semaines après avoir effectué un retour avec les Red Wings de Detroit au cours des deux dernières saisons. En 2020-2021, il a totalisé six buts et 15 points en 38 parties avec le club du Michigan.

«Je suis très heureux de rejoindre l’équipe! s’est exclamé le Finlandais, selon le site officiel de l’équipe suisse. Je n’ai entendu que du bien de l’organisation, de la ville et des partisans. J’ai hâte que les choses commencent.»

En carrière, Filppula a porté les couleurs des Red Wings, du Lightning de Tampa Bay, des Flyers de Philadelphie et des Islanders de New York, remportant la coupe Stanley avec Detroit en 2008. Il a inscrit 197 buts et amassé 530 points en 1056 rencontres de saison régulière.