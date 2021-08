Une nouvelle rassurante pour le Wild

Le CSKA de Moscou, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a annoncé que la vedette du Wild du Minnesota Kirill Kaprizov ne se joindra pas à eux pour la prochaine campagne.

C’est du moins ce qu’a rapporté le site sportif The Athletic, lundi. Plus tôt cet été, on mentionnait qu’une entente de principe entre l’équipe russe et l’attaquant allait entrer en vigueur s’il ne s’entendait pas avec le Wild avant le mois de septembre.

La même source indique que, bien qu’un pacte ne soit pas encore conclu, les négociations entre les deux clans ont progressé récemment.

Kaprizov, qui est joueur autonome avec compensation, est le seul patineur qui n’a toujours pas d’entente du côté du Minnesota. La formation possède un peu plus de 13 millions $ d’espace sous le plafond salarial.

Le hockeyeur de 24 ans a connu une première saison fantastique dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a récolté 51 points en 56 duels sous les couleurs du Wild. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles la formation a accédé aux séries éliminatoires.

L’athlète de 5 pi et 9 po a évolué pour le CSKA pendant trois campagnes avant de rejoindre l’équipe de la LNH qui l’a repêché au cinquième tour de l’encan amateur de 2015.