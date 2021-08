Marc Savard devient entraîneur-chef

L’ancien attaquant des Bruins de Boston Marc Savard a accepté mardi le rôle d’entraîneur-chef des Spitfires de Windsor, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

Savard agissait à titre d’adjoint de Craig Berube en 2019-2020 avec les Blues de St. Louis. Il avait toutefois démissionné au mois de septembre dernier, puisqu’il souhaitait rentrer en Ontario auprès de sa famille.

Originaire d’Ottawa, Savard vivra ainsi une première expérience à titre de pilote.

«C'est incroyable, j'attendais cette opportunité. [Le directeur général] Bill Bowler et les propriétaires ont fait preuve de classe tout au long du processus, a déclaré Savard dans un communiqué de l’organisation. Je veux être entraîneur-chef et gagner mes épaulettes. Je veux être ici pendant un certain temps et apprendre beaucoup de choses. J'ai hâte de commencer.»

Savard a disputé 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours desquelles il a démontré tous ses talents de fabricant de jeu. Il a en effet totalisé 207 buts et 499 mentions d’aides pour 706 points en 807 parties avec les Rangers de New York, les Flames de Calgary, les Thrashers d’Atlanta et les Bruins.

Les commotions cérébrales ont toutefois mis un terme à sa carrière prématurément en 2011, lorsqu'il était âgé de 33 ans.