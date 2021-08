Les adjoints de Gerard Gallant maintenant connus

Les Rangers de New York et leur entraîneur-chef Gerard Gallant ont fait leurs choix, mardi: Gord Murphy, Mike Kelly et Jim Midgley seront les assistants du nouveau pilote de l’équipe.

Murphy, 54 ans, n’en sera pas à une première expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a disputé 862 matchs entre 1988 et 2002. Depuis, il a passé 16 saisons derrière le banc comme adjoint avec les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Flyers de Philadelphie.

Kelly, quant à lui, a également été assistant dans la LNH récemment. Il possède de l’expérience comme entraîneur-chef avec plusieurs équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH), dont les Sea Dogs de Saint John, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Midgley a aussi œuvré comme instructeur dans la LHJMQ. Il a passé sept saisons derrière le banc des Mooseheads de Halifax, la dernière à titre d’instructeur-chef en 2017-2018.

Gallant a été nommé entraîneur-chef au mois de juin après avoir mené Équipe Canada à la médaille d’or à l’occasion du Championnat du monde de hockey. Il dirigera une quatrième équipe dans la LNH.