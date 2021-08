Trevor Zegras est affamé

Le jeune attaquant des Ducks d’Anaheim Trevor Zegras est prêt à passer à la prochaine étape et à dominer dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

En 2020-2021, sa première saison chez les professionnels, l’Américain de 20 ans a disputé 24 parties dans le circuit Bettman et 17 matchs dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

«L'année dernière à cause de la COVID-19, je n'ai pas vraiment pu expérimenter le véritable quotidien d'un joueur de la LNH», a indiqué Zegras pendant le Smashfest, un événement caritatif de tennis de table tenu il y a une dizaine de jours.

«Je suis fébrile de revenir à la normale et d'expérimenter ma première vraie saison dans la LNH. Je veux être le meilleur joueur possible et tenter d'aider l'équipe à gagner.»

Au centre

À ses débuts avec les Ducks, l’organisation a décidé que Zegras était mieux d’amorcer son parcours à l’aile gauche, lui qui a joué au centre avec l’Université de Boston et l’équipe américaine des deux derniers Championnats du monde de hockey junior.

Après quelques parties, le club californien a choisi de reléguer son patineur dans la LAH, afin qu’il amorce son parcours comme joueur de centre. Zegras a d’ailleurs très bien fait avec 21 points en 17 rencontres avec les Gulls de San Diego.

De retour dans la LNH pour la fin de la campagne, il a amassé six points en autant d’affrontements.

«Dans la dernière ligne droite de la saison, j'ai joué au centre et je trouve que ça s'est bien déroulé, a analysé Zegras. J'ai travaillé sur mes mises en jeu et j'étais à l'aise.»

«Le plus important, c'est de compétitionner et de travailler fort, a-t-il ajouté. À la base, ce que je fais de mieux, c'est compétitionner. J'adore gagner et c'est ce qui me motive. C'est de cette façon que j'approche chaque journée.»

Apprendre de Getzlaf

Lors de la prochaine saison, Zegras pourra de nouveau compter sur la présence rassurante du vétéran Ryan Getzlaf. Ce dernier a paraphé une nouvelle entente d’un an en juillet dernier et disputera donc une 17e campagne dans l’uniforme des Ducks.

«Nous avons tellement un bon groupe de vétérans et ils ont été excellents pour intégrer les joueurs plus jeunes, a affirmé Zegras, à propos de la dernière saison. Nous avons un bon mélange de joueurs âgés et plus jeunes. Des gars comme Ryan Getzlaf et Josh Manson te montrent comment te comporter chaque jour.»

«J'arrive de [l'Université de Boston], et c'est complètement différent, donc c'était génial d'avoir l'aide des vétérans et d'apprendre d'eux, a-t-il poursuivi. Nous comptons sur l'entraîneur Dallas Eakins et sur de nouveaux entraîneurs adjoints cette saison donc nous espérons qu'ils vont nous aider à faire tourner le vent.»

Parlant de «tourner le vent», les Ducks seront à la recherche d’une première saison gagnante en quatre ans en 2021-2022.