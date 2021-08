Championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste: Florence Brunelle s’illustre

La jeune femme de 17 ans Florence Brunelle s’est illustrée en s’emparant de la plus haute marche du podium dans les deux épreuves présentées dimanche aux Championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste, à Montréal.

La première épreuve de la journée a ouvert un nouveau chapitre du patinage de vitesse québécois. Brunelle a patiné sur une distance de 1000 m en 1 min 29,077 s pour terminer au premier rang. Elle a été suivie de Courtney Sarault (1 :29,248) et la triple médaillée olympique Kim Boutin (1 :29,468). Samedi, c'était la première fois que la patineuse native de Trois-Rivières montait sur un podium en Championnat canadien. Dimanche, elle a de nouveau marqué sa jeune carrière.

Brunelle (2 :24,071) n’était visiblement pas rassasiée, car elle a de nouveau devancé Sarault (2 :24,104) et cette fois Camille De Serres-Rainville (2 :24,152) pour s’emparer des honneurs de la deuxième épreuve de 1500 m des compétitions.

Boutin, qui avait remporté cette épreuve la veille avec un temps de 2 min 27,426 s, s’est retrouvée au tout dernier rang de la finale, soit septième, avec un meilleur temps que celui qu’elle avait réalisé au préalable (2 :24,480).

Le côté masculin

Du côté des hommes, Steven Dubois (1 :25,090) a fini premier du 1000 m initial des compétitions, juste devant Pascal Dion (1 :25,131). Maxime Laoun (1 :25,226) a complété le podium à saveur québécoise.

Au 1500 m, c’est Nicolas Perreault (2 :14,150) qui a été déclaré vainqueur, lui qui a devancé Dubois (2 :14,155) et Jordan Pierre-Gilles (2 :14,369). Le gagnant s’était échelonné au cinquième rang de cette course un jour plus tôt.

Les deux sexes ont 20 patineurs chacun qui compétitionneront jusqu'au 29 août dans les épreuves du 500 m, 1000 m et 1500 m pour déterminer qui aura accès aux 12 places au sein du groupe de course des Compétitions spéciales de qualification olympique.