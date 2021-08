Une dernière saison pour une voix célèbre de la LNH

Le descripteur des matchs des Sabres de Buffalo à la télévision, Rick Jeanneret, travaillera pour une dernière saison en 2021-2022, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

L’Ontarien de 79 ans se retrouvera ainsi sur la galerie de presse pour une 51e année en carrière. Jeudi, il avait révélé qu’il sera en poste pour un nombre limité de rencontres. Tard en 2018, il avait été incapable de compléter un match en raison d’un malaise: peinant à enchaîner les phrases cohérentes, il avait été transporté d’urgence à l’hôpital.

«Passer 50 ans à faire un boulot est plus que ce qu’une personne peut demander. [...] Mes interactions avec les partisans au KeyBank Center ont constitué l’une des grandes réussites de mon parcours et cela m’a manqué pendant la dernière année, a-t-il expliqué dans un communiqué diffusé sur le site des Sabres. Donc, allons-y pour 51. Je m’attends à vous revoir à l’aréna pour un dernier tour de piste.»

Jeanneret œuvre au petit écran depuis 1995, mais s’est retrouvé derrière le micro des Sabres pour la première fois le 10 octobre 1971, à la radio. Certains partisans se rappelleront notamment de sa description du but décisif de Brad May dans le quatrième et dernier match de la série de premier tour contre les Bruins de Boston au printemps 1993, quand il avait scandé «May Day» à plusieurs reprises.

Le descripteur de renom a aussi en poste pour des parties impliquant des formations autres que les Sabres, pour le compte de chaînes nationales américaines. Ainsi, c’est lui qui a prononcé à plusieurs reprises le nom de Stéphane Matteau après que celui-ci eut déjoué Martin Brodeur en deuxième prolongation du septième duel de la finale de l’Association de l’Est 1994. Ce but avait permis aux Rangers de New York d’éliminer les Devils du New Jersey.

En 2021-2022, les Sabres disputeront leur premier match en accueillant le Canadien de Montréal le 14 octobre.